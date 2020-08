VIDIM DA JE NAROD BAŠ SREĆAN ŠTO NEMAMO OD ČEGA DA ŽIVIMO! Gocu napali na društvenim mrežama, pa svima ODBRUSILA! (FOTO)

Goca Tržan javno je iskrtikovala sve one koji likuju nad novonastalom teškom situacijom. Naime, ona je nedavno priznala da zbog pandemije "krpi kraj sa krajem", a sada je i pokazala zube onima koji smatraju da "estradnjaci nemaju pravo da se žale" akonto svoje zarade.

"Vidim da je narod baš srećan i zadovoljan što estrada nema od čega da živi. Eto, bar nekome i sreću da donesemo svojom nesrećom…", počela je Goca.

foto: Twitter screenshot

"Ovako: ja sam se prva pos*ala na one sa estrade koji kukaju. Kao što se*em sad na one koji likuju”, nastavila je bez pardona Tržanka.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Foto: ATA Images

