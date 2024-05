BORBENO I SA MLADIM SNAGAMA DO KRAJA PRVENSTVA: Napredak gostuje Vojvodini u plej ofu u nedelju

Napredak u plej ofu, u nedelju, gostuje ekipi Vojvodine u Novom Sadu, a toga dana, 12 maja 2000. godine igrao je u finalu Fudbalskog kupa Jugoslavije sa Crvenom zvezdom (0:4) i kao finalista izborio učešće u Kupu UEFA.

Tadašnju ekipu, u ulozi šefa stručnog štaba, predvodio je Miljojko Gošić, a vođa Napretkovog napada bio je sadašnji šef stručnog štaba Ivan Stefanović, koji se prisetio Napretkovog puta do finala:

-Nešto prelepo! Tada stadion nije imao stolice, a pamtim posebno polufinale sa Zemunom, koje je odlučeno posle penala. Na tribinama preko 20 hiljada ljudi, treba da šutirate penal, preuzemete odgovornost, sa tribina huk, a kako prilazite golu, gol sve manji, a golman sve veći! Kao da nosite dva džaka nečega na leđima i ništa ne može da vam podigne adrenalin, kao kad lopta uđe u mrežu. Neopisivo nešto! Protiv Zvezde smo izgubili 4:0, imali su crveno – beli moćan tim sa Pjanovićem, Drulićem, Lerincom, Vukomanovićem, pokojnim Bunjevčevićem. Mi smo prvi imali šansu, nismo je iskoristili, usledio je penal u 10. minutu za Crvenu zvezdu, ali najbitnije je bilo da smo izborili izlazak na evropsku scenu…

Posle utakmice sa Partizanom Čarapanima predstoji duel sa Vojvodinom u Novom Sadu.

-Dati Partizanu tri gola, nikad nije lako, a posebno kada to uradi ekipa u kojoj su bila samo trojica standardnih igrača u odnosu na fazu pre plej – ofa. Pokazali su igrači karakter i kako treba da se bori za Napretkov grb. Znači taj bod puno ovim mladim momcima, samopouzdanje je skočilo, ali – Partizan smo već zaboravili i želimo da nastavimo u tom ritmu i protiv Vojvodine. Novosađani se bore za Evropu, imaju kvalitetan tim, dobre pojedince. Mi ćemo opet kombinovati, još neko od mlađih će na teren. U svakom slučaju, idemo u Novi Sad da se nadigravamo, damo maksimum, šta će iz toga biti, videćemo. Neće biti ni malo lako. Domaćin će sigurno biti silno motivisan, jer izgubili su u prošlom kolu od Čukaričkog na domaćem terenu. Ali, ako igrači budu disciplinovani i odgovorni, neće ni Vojvodini biti lako sa nama. Na prethodnim utakmicama smo primali golove iz prekida, radimo na tome, ali i plaćamo danak neiskustvu, jer drugačije je braniti prekid u omladinskoj, ili nekoj od nižih liga, u Super ligi je dovoljan trenutak dekoncentracije da se primi gol i onda praktično krećemo iz minusa i jurimo rezultat. Ali, već imamo čime da se pohvalimo, mali Pavle Mihajlović je u timu kola i to je za ponos za sve nas u Klubu, mi to dete moramo sada da istrpimo, a još neki od mlađih će istrčati na teren stadiona Karađorđe – istakao je šef stručnog štaba Ivan Stefanović.

Branislav Tomić je dao veliki doprinos remiju sa Partizanom, jer je odlično asistirao Andriji Majdevcu kod prvog, izjednačujućeg gola…

-Kao što je šef rekao, moramo da nastavimo u istom ritmu, ali treba imati u vidu da je za svaki dobar rezultat i uspeh potrebno određeno vreme. Plaćali smo neki ceh u prethodnim utakmicama, ali i iz njih izvlačili pouke i najbolje uz stručni štab, a kao neka nagrada je došla utakmica sa Partizanom. Meni lično je žao i nije mi svejedno što smo igrali nerešeno, jer imali smo pobedu u svojim rukama. Kao dugogodišnji sportista uvek volim da pobedim, nebitno da li igram sa drugarima, ili superligašku utakmicu, ali i bod znači tim mladim igračima. Na nama, iskusnijim, koji smo u Super ligi duže, je odgovoran zadatak da tu decu uvedemo u ozbiljan, superligaški fudbal i nadam se da ćemo im biti od pomoći do kraja sezone. Što se tiče utakmice sa Vojvodinom, biće sigurno teška, ali želimo da se nadigravamo i nemamo šta da izgubimo. Mi uvek igramo otvoreno i hrabro, tako će biti i u Novom Sadu i nadam se da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom, izjavio je Branislav Tomić.

