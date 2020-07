SRPSKA ESTRADA ZA POLA GODINE SMRŠALA 197 KG Ona je srušila sve rekorde, bila na ivici SMRTI, a evo čim je Lazić ŠOKIRAO

Srpska estrada uvek je na udaru javnostim, a pogotovo je na udaru njihov izgled. Kako bi svoju liniju doveli do savršenstva, a i poboljšali zdravlje, neli su bušili kašiku, dok su neki išli na operacije, pa tako čak pogoršali svoje zdravlje. Ovog leta estrada je zajedno smršali 197 kilograma

Zorana Pavić - 19 kilograma Pevačica Zorana Pavić uspela jeda skine više od 19 kilograma. Ona je pored dijete, redovno odlazila na tretmane za zatezanje kože.- Za 4 meseca sam skinula 19 kilograma. Dosta mi je žena pisalo na društvenim mrežama, takve sam poruke dobila da sam želela sve da ih zagrlim. Mislim da je prvo bitno vratiti mentalni balans, iz nervoze ne može ništa da se uradi. Ja sam stvarno imala privatne lomove, mnoge dijete koje sam pokušavala nisu mi davale rezultate - Ti laseri stvarno rešavaju. Ja sam skroz promenila svoju ishranu. Ono što ne bih savetovala, jeste da sam ja 20 dana jela samo živ limun. Mogla sam da završim u bolnici. Bez kore sam jela limun. Primetila sam da to meni ubija apetiti. I to nikome ne bih preporučila. Kad vidim žuto, nije mi dobro. Sada sam ušla u neki drugi režim - objansila je Zorana Pavić u emisiji Magazin in

Goca Tržan - 7 kilograma Goca Tržan otkrila je da je tokom izolacije smršala sedam kilograma i da nikada nije bolje izgledala.

- Malo sam vodila račun dok sam bila u izolaciji, recept je jednostavan - više sam kuvala, a manje sam jela. I dok ja pokušavam da ima što manje kilograma moja Raša ima druge planove. Njemu je cilj da ima 100 kilograma, a ja sam fazonu gde ćeš 100 kila. Mada oboje treniramo kao životinje, pa ništa nije nemoguće", rekla je Goca Tržan u "DeToxic" emisiji.

Ana Nikolić - 50 kilograma Pevačica Ana Nikolić uspela je da smrša više od 50 kilograma, a je otkrila na koji način je regulisala kilažu i kako izgleda njena dijeta.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo bršno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1.200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz. Meso takođe sem ribe. Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem 2-3l vode dnevno. Nekad i 4!- rekla je Ana Nikolić.

Maja Berović - 10 kilograma Pevačica Maja Berović je u martu ove godine izgubila oko 10 kilograma i pohvalila se novom linijom.

Maja Berović je vredno vežbala i pridržavala se zdravog načina ishrane, što je urodilo plodom i obožavaoci nisu mogli da ne primete promenu u njenom izgledu.

Milica Todorović - 10 kilograma Pevačica Milica Todorović dugo je kuburila sa kilogramima, a u proteklom periodu je uspela da srmša desetak kilograma.Jana - 11 kilograma Folkerka Jana Todorović je otkrila da je nakon izolacije u kojoj je svakodnevno kuvala sada na posebnom režimu ishrane, te da pazi šta jede kako bi liniju dovela do savršenstva.

U karantinu sam spremala i kuvala, nisam ni znala da sam tako dobra domaćica. Svega je bilo, od jutra do sutra. E onda sam morala da stanem i od 4. aprila sam na posebnom režimu ishrane i uspela sam da izgubim ravno 11 kilograma. Suprug je zadovoljan - rekla je nedavno Jana.

Darko Lazić - 60 kilograma Darko Lazić je smršao 60 kilograma, u tome mu je pomogla operacija želudca, teretana i dijeta. On je naveo da se na ovome neće zaustaviti.

- Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo - pričao je za “Blic” Darko Lazić i objasnio:

- Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti - priča Lazić.

Indi - 30 kilograma Indi je operacijom želuca uspela da smrša više od 30 kilograma, a nakon te intervencije zadesile su je mnogobrojne komplikacije.

- Neće više biti operacija. Van životne opasnosti sam. Bitka je završena. Ostao je ostatak lečenje, koji se svodi na pregleda, zdravu ishrana, određeni način života koji nisam vodila nikada. Oporavak koji sam prošla i šta sam sve preživela ravno je paklu - ističe Indi i dodaje:

- Nakon svega, ostala sam bez slezine, povređen je pankreas, a do kraja je života ću morati da primama inekcije. Dobila sam bajpas umesto smanjenog želudca. Više nikada neću imati staro zdravlje koje sam imala pre nego što sam otišla na operaciju, sve što se desilo je meni trajno promenilo život. Moj organizam je oslabljen i pitanje je da li ću uspeti da se vratim na staro stanje - objasnila je pevača.

