DIJETA DARKA LAZIĆA UZ KOJU SE PREPOLOVIO! Uz ovaj JELOVNIK je smršao 62 KG, a neka jela NIKAD NE SME da stavi u usta

Darko Lazić tokom proteklih meseci smršao je 62 kilograma, a o njegovom novom izgledu ne prestaje da se priča. Pevač je operisao želudac, nakon čega je morao da se podvrgne posebnom režimu ishrane.

Darko se podvrgao operaciji smanjenja želuca, posle čega je u potpunosti morao da promeni ishranu, a sve to rezultiralo je njegovim potpuno novim izgledom.

Poseban režim ishrane koji sada poštuje Darko podrazumeva da unosi kalorije i proteine, što postiže unosom više malih obroka.

Na njegovom meniju je visokokalorijske hrana kao što je npr puter, zatim visokoproteinske namirnice - meso, riba, jaja, sir, jogurt, mleko u prahu, puter od kikirikija).

Ovaj način ishrane podrazumeva i da se namirnice nakon operacije uvode jedna po jedna, u maloj količini i zasebno.

Preporučuje se šest do osam manjih obroka dnevno, kao i to da se uvek ima pri ruci neka “grickalica“, kao što su sir, krekeri, jogurt. Prema jelovniku koji Darko poštuje, treba birati namirnice sa manjom količinom vlakana - do 2 grama po obroku), kao što su prerađene žitarice, brašno, pirinač, testenine.

Ne treba piti napitke za vreme obroka, već sačekati 30-60 min, a namirnice koje treba izbegavati su žilava mesa, svež hleb, cela zrna žitarica, voće i povrće sa korom, opnom i semenkama.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/blic

