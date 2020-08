KAĆA ŽIVKOVIĆ OTVORENO O KRIZI KOJA VLADA NA ESTRADI Velika je besparica, ništa nije kao pre! Pa progovorila i TABU TEMI

Zvezda “Granda” Katarina Živković ističe da smatra da je sebično da se žali na nedostatak finansijskih sredstava jer uviđa muku ljudi koji je okružuju. Smatra da se u ovoj situaciji niko ne raduje tuđoj nesreći, pa dodaje da se ne slaže sa pevačima koji javno tvrde suprotno.

- Finansijska kriza je svuda u svetu, mislim da svi imaju problem sa novcem. Mnogo ljudi je ostalo i bez posla i mislim da je malo sebično da se žalim i pričam kako je nama pevačima najgore. Svakome je njegova muka najveća. Možemo samo da se solidarišemo, osećam da postoji ogromna empatija među ljudima. Negde sam pročitala da je neko od kolega komentarisao u stilu da sada svi mogu da se raduju što ne nastupamo, nemamo dovoljno para. Ja lično smatram da se niko ne raduje tuđoj nesreći. Ljudi od svojih problema nemaju vremena da se bave našim problemima, velika je besparica i pandemija - kaže Kaća i dodaje da su finansije potrebne da bi čovek bio srećan:

- Počeli su nastupi, samo što to nije kao pre. Ograničen je broj ljudi, svi su i dalje uplašeni, i mislim da će nam biti jako teško, sam početak je težak. Opet, bitno je da se nešto dešava. Mnogo sam se poželela posla i susreta sa publikom i bilo mi je mnogo lepo kada sam nastupala nakon šest meseci pauze. Ne mogu da opišem taj osećaj i taj adrenalin kada svi pevaju moju pesmu i raduju mi se, tu su i putovanja sa mojim bendom, naše anegdote, detalji pre i posle nastupa... Shvatila sam da nisam kompletna kada ne radim, ni sa čim ne mogu da nadomestim tu euforiju - priča Živkovićeva i dodaje da za sada nema planove na polju karijere.

- Trenutno ne razmišljam o albumu zbog situacije. Nemam velike planove, imam samo želje. Želim da ovo što pre prođe, da krenemo da nastupamo, stvarno mi nedostaje publika, bez scene imam osećaj kao da mi je neko prekinuo dotok kiseonika. Imam i nedostatak inspiracije s obzirom na to da ne radim.

Dok su se mnogi tokom izolacije ugojili i nabacili višak kilograma, ova pevačica tvrdi da je trenirala kako bi izbacila negativnu energiju, a rezultati su evidentni.

- Treniram možda i više nego što bi trebalo, na taj način izbacujem negativnu energiju. Što se tiče ishrane, vodim računa. Ne unosim ugljene hidrate kao pre, jedem što više mesa i povrće. Iskoristila sam period izolacije da se posvetim sebi i svom izgledu - priča Kaća i otkriva da će uskoro na odmor:

- Sad sam toliko puna energije i svega da i da odem negde ne znam od čega bih se odmarala, s obzirom na to da ništa nisam radila.

Nije sramota posetiti psihijatra

Kaća smatra da je poseta psihologu i psihijatru još uvek tabu tema, ali dodaje da nije sramota potražiti stručnu pomoć, pogotovo u vreme pandemije korona virusa:

- U celom svetu je to sasvim normalno, ali kod nas je to tabu tema i mi izbegavamo da pričamo o tome. Mislim da je to sramota u malim sredinama. U ovoj situaciji kada je prisutna fizička distanca, a vrlo često i socijalna, što smatram da je greška, nema zagrljaja i kontakta sa drugima, stvari se menjaju. Treba posetiti stručno lice i konsultovati se ukoliko problem postoji, nije sramota. Bitno je da ostanemo zdravi, pogotovo u ovim vremenima.

Uspešnim ženama je izgovor da ih se muškarci plaše

Katarina otkriva da je njen stav da se muškarci ne plaše žena koje su uspešnije od njih:

- Smatram da muškarcu prija i imponuje da pored sebe ima lepu i ostvarenu ženu. To je jednostavno, ili se dve osobe poklope ili ne. A kada je žena povređena da bi se zaštitila kao izgovor koristi to da pored partnera više nije jer se on nje “plaši”. Mislim da se muškarci ničega ne plaše, već im odgovara da pored sebe imaju uspešnu ženu.

