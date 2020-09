ŠOK INTERVJU MAJE NIKOLIĆ! Zbog Slobe pobegla za Ameriku, a evo zašto je išla kod Mila Đukanovića i bila ZABRANJENA

Maja Nikolić bila je devedesetih godina najpopularnija mlada pevačica pop muzike i jedna od najtraženijih širom zemlje i regiona kada su nastupi u pitanju.

Ona tada nije marila za izgledom, nije se oblačila provokativno jer je igrala na kartu dobrog glasa i kvalitetnih pesama. Priznaje da je scena bila mnogo bogatija i raskošnija nego što je ova današnja, na kojoj ima mesta za svakoga, a najmanje za prave pevače.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada sam bila festivalska pevačica, to je bio pravi glamur. Tada je sve bilo kao u ono zlatno doba pevača iz stare Jugoslavije. Sada toga nema više.

Da li si u to vreme, kada si bila pevač početnik, imala nepristojne ponude?

- Nikada nisam imala nepristojne ponude niti sam ja imala sponzore. Festivalske pevačice nisu isto što i kafanske pevačice. Ja sam pop izvođač sa 26 prvih nagrada. Jednostavno, nisam bila okružena takvim ljudima. Pevala sam sa simfonijskim orkestrom, a prvi menadžer mi je bio moj tata.

Da li se kaješ što si prekinula karijeru u vreme kada si bila broj jedan da bi otišla sa tadašnjim suprugom u Ameriku?

- Ne kajem se što sam prekinula karijeru i otišla u Ameriku jer iz tog braka imam predivnog sina Lazara. I tada je bila kriza, kao u današnje vreme. Bila je smena vlasti. Mi koji smo pevali kampanje predsedniku Slobodanu Miloševiću jedno vreme smo bili zabranjeni. Morala sam tada da idem inostranstvo da pevam jer ovde nisam imala gde. Jednostavno, nakon pevanja Miloševiću mene su zabranili i ja nisam imala kud, osim da bežim preko.

foto: EPA / Milos Vukadinovic

Poznato je da si pevala svima, pa i momcima sa vrelog asfalta. Da li pamtiš nekoga iz tog miljea?

- Svim ljudima sam pevala, od političara do momaka sa vrelog asfalta. Ne bih izdvajala nikog posebno jer se nisam družila s takvim ljudima. Nisam išla s njima na ručkove. Kada pevaš po klubovima, oni su najbolje platiše i dolazili su sa najvećim grupama ljudi. Celoj garnituri političara pevala sam kampanje. Nema osobe koju ne poznajem i kome nisam pevala.

Koji je najveći bakšiš koji si dobila u karijeri, a koji političar ti je dao najviše para?

- Sećam se najvećeg bakšiša, on je bio za pesmu "Ain't no sunshine", bilo je to 1.000 evra. Podelila sam bakšiš sa članovima benda. Gost se oduševio mojim stranim repertoarom. Na svadbama sam dobijala bakšiš i do 5.000 evra, ali sam sve delila sa bendom. A što se tiče političara, moje nove godine su mnogo koštale, a ja sam pevala dve godine zaredom Milu Đukanoviću. Ta dva dočeka bila su za pamćenje, brdo para sam dobila tada, pare su samo lile, što od njega, što od tadašnje vlasti. Sve je bilo glamurozno na tim dočecima, ogromne pare sam tada zaradila.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si više novca zaradila od pevanja ili od rijalitija?

- Normalno da sam veći novac zaradila od pevanja. Nije moj honorar 100 evra. Moja karijera traje 30 godina.

Da li si ti u to vreme bila jedina pevačica koja je mogla da se pohvali savršenim stasom i savršenim glasom u isto vreme?

- Jesam bila najaktuelnija pevačica. Ceca Ražnatović je bila najpoznatiji narodni pevač. Uz nju, Lepa Brena i Dragana Mirković, a ja najpoznatija pop pevačica. Nije se gledao stas. Ja sam morala da upotrebim glas pametno. Tek posle prvih šest nagrada pozvana sam da potpišem ugovor za PGP-RTS. Njima nije bilo bitno da im donesem pare. Danas možeš da odneseš novac i izdaš za bilo koju izdavačku kuću. Sada se muzika gleda, a pravi ljudi slušaju dobre pevače.

Godinama te prozivaju da si imala estetske korekcije, da imaš silikone. Šta je istina?

- Nemam ništa protiv silikona niti plastičnih operacija. Svako neka radi sa telom i licem šta želi. Svako je gospodar svog tela i svog života. E sad, da li je to u korektivne svrhe ili izgleda banalno, osoba mora da ume to da nosi. Kada budem prešla 50, sigurno ću raditi korekcije na licu. Nemam silikone ni botoks jer se plašim igle. To je moj strah.

foto: Printscreen

Goca Tržan je pokrenula posao s reklamama i kanalom na Jutjubu. Kako na to gledaš ako se uzme u obzir da nema posla?

- Što se tiče Goce i svih ostalih koji rade na Jutjubu, to je fenomenalno, skidam kapu svakome ko je snalažljiv. Ja sam mislila da krenem da dajem kurs iz časova pevanja. Nemam volje da radim na Jutjubu, meni to nije kreativno.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Da li možeš da nam navedeš pet top-pevačica koje odlično pevaju?

- Pet top-pevačica su svakako Nina Badrić, Ivana Peters, Marija Šerifović, Jelena Tomašević i ja.

foto: Vladimir Šporčić

kurir.rs/s.telegraf

Kurir