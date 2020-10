KIĆO SLABINAC 2 MESECA U KOMI! Kada je pošao na operaciju obećao mi je da će me nazvati, još nije! Pevač imao 3 operacije na SECU

Jugoslovenski pevač Krunoslav Kićo Slabinac (76) početkom avgusta bio je podvrgnut operaciji srca u zagrebačkom Kliničkom centru. Nakon operacije koja je trebala da bude rutinske prirode, njegovo zdravstveno stanje je bilo u životnoj opasnosti, te su lekari odlučili da ga uvedu u indukovanu komu.

I dok su se svi nadali da će brzo ozdraviti, Kića Slavinac, prema rečima njegove prijateljice, Mirjana Antonović je već dva meseca u komi.

- Dragi moji prijatelji. Mnogi od vas me pitate da li znam nešto o Kići Klabincu. Kada je pošao na operaciju obećao mi je da će me nazvati onog časa kada otvori oči. Do sada se nije javio, a pošto je već dosta dugo u komi, veoma je zabrinjavajuće - napisala je na svom "Fejsbuk" nalogu.

U avgustu hrvatski mediji pisali su da se Kići stanje zakomplikovalo pošto su nakon prve operacije usledile još dve, što je bilo previše za njegov organizam i da je zbog toga uveden u indukovanu komu.

