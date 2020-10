EDO PRVI PUT PROGOVORIO O BOLNIM TEMAMA: Otkrio u kakvom je odnosu sa Zilhom, a onda spomenuo bivšu ljubavnicu

Edis Fetić, bivši učesnik "Zadruge 3", prošao je kroz veoma turbulentan period. On je raskinuo sa svojom ljubavnicom Draganom Mitar, a zatim se suočio i sa razvodom od supruge Zilhe Karašik.

Pričalo se i pisalo da se pomirio sa Draganom, a onda i da je obnovio brak sa Zilhom, a sada je Edo pričao otvoreno o svemu.

Edo je istakao da nije bio u stanu kod Dragane, iako je automobil sličan njegovom bio parkiran ispred stana u kom ona živi.

- Moj automobil nije bio parkiran, Dragana i ja nemamo nikakav odnos. Poslednji put smo se videli na zajedničkom gostovanju u "Zadruzi", a to je bilo pre dva meseca - rekao je Edo. Fetić je istakao da se nije pomirio ni sa suprugom Zilhom, a da njihov odnos nije uticao na decu, koji i dalje viđaju i oca i majku.

- Nemamo prisan odnos i to što treba da se dogovaramo oko deca isključivo je porukama. Nemamo komunikaciju osim kada se sretnemo na ročištu. Pisalo se i pričalo svašta, ona im nije branila da me viđaju moja deca su me sačekala kući kada sam napustio "Zadrugu". Nas dvoje živimo 300 metara jedno od drugog, tako da oni sami odlaze i dolaze gde kada hoće. Odnos sa decom se nije promenio imamo idealan odnos i volim ih najviše na svetu - istakao je on.

Edo je priznao da trenutno nije zauzet i da mu prija što je slobodan.

- Emotivno sam rastrojen posle "Zadruge", prija mi da budem sam. Ima više osoba čija mi pažnja prija, volim kada mi neko poželi laku noć i dobro jutro - naveo je Fetić.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/pink.rs

BONUS VIDEO

Kurir