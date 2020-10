EVO KAKO JE ZILHIN KUĆNI VIDEO DOSPEO U JAVNOST! Edis se čuo sa njom pa otkrio: Ja da sam hteo da se svetim, imao sam gorih STVARI

Pre nekoliko nedelja je u domaćim medijima poput bombe odjeknuo snimak obnažene Zilhe, bivše supruge Edisa Fetića, a nekadašnji zadrugar sada otkriva pozadinu celog ovog slučaja.

"Došao sam u Beograd da se sklonim na nekoliko dana, ali i da pozavršavam neke poslovne obaveze. Što se tiče tog spornog snimka, on nije potekao od mene, a Zilha to zna jer smo se čuli telefonom. Kada sam ulazio u "Zadrugu", ja sam obrisao sve sa telefona i ostavio ga ćerki", ispričao je Edis.

"Zilha je svoj telefon nosila na servis, neko je tamo to mogao da skine, jedino na njega sumnja, ali ne može ni u koga da uperi prstom. To mi je sve Zilha poslala u poruci, ček je i išla u radnju da napada dečka, ali on tvrdi da nije ukrao snimak, i da ga on nije plasirao. Ja nisam išao ništa da proveravam."

"Ništa se tu ne vidi, tada smo bili u ljubavi kada mi je slala taj snimak. U poruci mi je rekla da zna da to nije od mene, tako da nije ljuta na mene. Dragana Mitar nije mogla da mi ukrade taj snimak jer je moj telefon uvek bio pod šifrom i ona nikad nije imala pristup. Nas dvoje nikad nismo imali takav odnos da jedno drugom nešto nameštamo", dodao je Fetić.

"Moj telefon će pre da eksplodira nego što će neko da ga otključa. U mom telefonu je bilo mnogo gorih stvari koje bi planule u medijima od ovog Zilhinog snimka. Pričaće se o ovome tri dana pa će se zaboraviti. Ja da sam kao nešto hteo da joj se svetim, imao sam mnogo gorih stvari nego što je taj snima", rekao je Edis za "Star", a prenose mediji.

