ZBOG SRPSKOG KOŠARKAŠA NAPUSTILA AMERIKU! Tomiša stigla u Srbiju da bude uz muža, pa otkrila da se sjedinila s BOGOM

Tomiša Romo je široj srpskoj javnosti postala poznata kada je njen suprug, košarkaš Ognjen Kuzmić bio ozbiljno povređen u saobraćajnoj nesreći u Banjaluci. Ona je tada spakovala kofere i zajedno sa sinom Nikolajem i ćerkicom, iz Amerike doputovala u Srbiju kako bi bila pored svog muža!

Tomiša mu je bila velika podrška u teškim trenucima, a domaći mediji su svakodnevno izveštavali o povezanosti između harizmatične Amerikanke rodom iz San Franciska i reprezentativca Srbije!

Supruga slavnog košarkaša rešila je da otkrije kako se oseća u Srbiji, ali i prizna zbog čega je odlučila da se bavi muzikom.

- Moj suprug je visok dovoljno, tačno dva metra i trideset, tako da sam ja polovina njegove visine.Ljubimo se tako što on dođe na pola, ja na prste i tako to radimo. Upoznali smo se u Americi u Kaliforniji. Radila sam u restoranu, bavila sam se muzikom, a on je uporno dolazio u i stalno je sedeo za istim stolom. Znala sam da je dolazio zbog mene i tako je sve počeo – rekla je ona i otkrila zbog čega je počela da se bavi muzikom.

- Počela sam da pevam kada sam imala devet godina, a takmičila sam se i u “Američkom idolu”. U početku sam pevala ljubavne pesme, a onda sam se povezala sa bogom i sada pevam neku drugu vrstu muzike! - ispričala je ona.

- Nakon svih dešavanja u Americi oko pokreta:”Crni životi su bitni” rekla sam suprugu da mi cela ta priča nije jasna. Nešto u vezi svega toga mi nije bilo kako treba. To nije promena koja nam treba u svetu...upravo zbog svega , snimila sam jednu himnu nade koja govori o tome da nije važno da li smo crni ili beli, bogati ili siromašni. Snimila sam pesmu koja daje nadu ljudima - rekla je ona u emisiji „Amidži šou“.

