PIJUCKAM SOK I MEŠAM S PLJUVAČKOM: Voditeljka otkrila šta jede tokom 40 dana GLADOVANJA, a ovim svako jutro ZAPOČINJE dan

Vesna de Vinča, koja se poslednjih godina bavi i organizacijom izbora za Mis Srbije, ispričala je šta konzumira tokom 40 i više dana gladovanja, što je sistem po kome živi, kako kaže, već godinam.

Vesna de Vinča kaže da tokom ovakvog načina "ishrane" u organizam unosi isključivo tečnosti.

- Ja godinama živim na taj način i uz akupunkturu. Ujutru kad ustanem prvo trljam zube zeolitom, on nas čisti, izbacuje sve što treba. Trljam zube time, jer u zubima ostane najviše otrova, a to radim i uveče. Zatim, druga stvar - pijem čaj od žalfije. U toku dana pijem vodu sa limunom, takođe pijem i Brojsov sok, to je sok koji se sastoji od 60 odsto cvekle, 20 odsto šargarepe, a ostalo su rotkva, celer i krompir i to se cedi kao sok. Pije se od pola do jedne čaše dnevno, pijucka se, meša se sa pljuvačkom - objasnila je Vesna u jutarnjem programu na TV "Prva".

- Pred spavanje uzimam čaj, valerijanu ili matičnjak, zeolitom mažem desni i idem na spavanje. Posle 5-6 dana prestaje glad, ja to znam jer godinama gladujem, 5. i 6. dan je težak - dodala je ona.

