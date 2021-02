PITALA SAM RASTU KAD ĆEŠ DA ODRASTEŠ! Ana Nikolić emotivno o bivšem i SUZAMA kad je reper posle 4 meseca uzeo ćerku u naručje

Aba Nikolić kaže da je sama kriva što se često nalazila u centru skandala i otkriva kako je izgedao njen život poslednjih godinu dana, kada je mnogo lepih i ružnih stvari morala da podnese.

Godina koju je ostavila iza sebe bila je turbulentna, Ana Nikolić obeležila je 2020. jer je vratila devojački izgled, ali se borila i sa porodičnim problemima.

- Bilo je svega, mnogo toga, srećom, javnost ne zna. Trudim se da sve iznesem sama uz pomoć moje porodice koja je uvek bila oslonac za mene. Ovo je sigurno bila jedna teška godina u mom životu. Nikome nije nimalo prijatno da ga ujutru pozovu i kažu: „Vaš bivši suprug je uhapšen“. Uz sve to dešavalo se da sam mnoge bitke dobijala, smršala sam i dovela sebe u devojačku liniju.

Kako je za tebe izgledao prvi susret kada je tvoj bivši suprug Stefan Đurić Rasta došao da uzme vašu ćerku, posle četiri meseca provedenih u pritvoru?

- Emotivno. Ceo dan sam preplakala, sve se slomilo u meni, jer sam se podsetila na period kada je moj otac otišao, rano sam ostala bez njega. Bezuslovno me je voleo, kao što sam to činila ja. Bio je deo mene, moje duše. To je moja najslabija tačka, sve ostalo mogu da mi diraju, ali tu ranu ne dozvoljavam. Naš dogovor je bio da Taru ne vodim u posete jer nisam želela da dete proživljava traume i slično. Nama je zdravlje našeg deteta najbitnije, te smo se u samom startu vodili time. Morate da znate da se Rastin izlazak najavljivao, ali Tari nijednog momenta nisam obećala kada će tata doći, jer to što njoj obećam moram da ispunim. U poslednjih nekoliko meseci u Tarinom pogledu nekoliko puta sam videla nepoverenje. Ona ne zna šta je smrt, ali mislila je da se njen tata više nikada neće vratiti. Videla sam u njenim očima.

O čemu ste vas dvoje pričali, šta ste rekli jedno drugom?

- Radimo na tome da budemo prijatelji, jer smo oboje veoma sličnog karaktera i eksplozivni smo. Naš brak je okončan onog trenutka kada sam shvatila da nas dvoje sve više postajemo brat i sestra, a sve smo dalji od toga da smo bračni partneri. Rekla sam mu kada je došao da vidi Taru: „Risto (prim aut Rasta), hoćeš li više odrasti?“, na šta se on nasmejao. Sa Rastinim roditeljima sam u odličnim odnosima, čak se redovno čujem sa bivšom svekrvom.

