ZBOG KORONE OSTALI SU BEZ NOVCA, TEZGI, GLAMUROZNIH PUTOVANJA Pale su u depresiju, ne viđaju se ni sa kim, a traže pomoć PSIHOLOGA

Da pandemija korona virusa najviše traga ostavlja na psihu čoveka, dokaz su sve punije ordinacije psihijatara i psihologa

Sve je više onih koji potežu za medikamentima kako bi prebrodili ovaj nimalo naivan period, koji nikako da se završi. U tom smislu, čini se, najviše je pogođena estrada koja je ostala bez angažmana, bez novca i načina života koji su do juče vodili.

Pevačica Katarina Živković odlično se držala sve donedavno, a onda je shvatila da upada u depresiju i odlučila da potraži stručnu pomoć. Za razliku od većine njenih koleginica koje kriju da odlaze kod psihologa, ona ne želi da bude malograđanka, već priznaje da nije sramota potražiti pomoć ako vam zatreba, te da vodi računa o mentalnoj higijeni.

- Nekad nemam volje da ustanem iz kreveta. Ni sa kim se ne viđam jer mi se ne priča. Sve ovo predugo traje i sada ne znam da li mi teže pada to što ne radim, ili što ne putujem... - rekla je Kaća u intimnoj ispovesti.

Osvešćena i svesna da ima problem, odlučila je da stvari ne prepusti slučaju.

- Potražila sam pomoć psihologa i do sada išla na dve seanse. Dosta sam čitala o depresiji i mada znam da smo svi mi dobri teoretičari, a malo ko od nas zna da to primeni u praksi, odlučila sam da verujem ljudima koji se time bave i kojima je posao da pomažu - kaže Katarina, koja veruje da će uskoro izaći iz depresije i opet imati razloga samo za smeh.

- Idem u teretanu, bavim se sobom. Trudim se da ne potonem, ali mislim da je sve ono što su nam mesecima nametali kao obaveznu meru, a to je fizička distanca, ostavilo traga na sve nas, u pravom smislu te reči. Svi smo se distancirali od svega i od svih - rekla je Kaća.

Njena koleginica Rada Manojlović takođe je po prvi put progovorila o svojoj borbi sa depresijom u čijem je paklu bila četiri meseca.

- Meni je u porodici preminula jedna od najvažnijih osoba u životu, a to je moja baka, mamina mama. To se desilo u junu mesecu. Shvatila sam da sam četiri meseca bila u čudnoj depresiji. Ništa mi se nije radilo, ni korona me nije zanimala, bukvalno sam bila u nekim životnim pitanjima - rekla je Rada Manojlović i dodala da je sada puno bolje.

- Sad sam se povratila, verovatno zbog novih pesama na kojima radim i kojima sam preokupirana. Verujem da su mi one dale motiv da se probudim, trgnem, i da nešto promenim - iskrena je Rada Manojlović.

Pevačica Ana Nikolić takođe je izjavila da se borila sa istim neprijateljem, a da je uzrok tome pandemija koronavirusa.

- Sve je ovo počelo da me zastrašuje jer predugo traje. Više se ni na telefon ne javljam iz straha da ne čujem da je neko koga poznajem preminuo od ovog virusa, koji mi je već odneo dosta bliskih ljudi - istakla je Ana Nikolić.

