IZVORINKA MILOŠEVIĆ O SVOJIM PESMAMA: JA VLAJNA, A TI SRBIJANAC je moja lična karta, a CICAMACA je LGBT HIMNA!

Pevačica Izvorinka Milošević iza sebe ima višegodišnju karijeru i mnogobrojne hitove. Ipak, jedna pesma se posebno izdvojila.

- Moja pesma "Ja Vlajna, a ti Srbijanac" je moja lična karta. Imala sam sreću da je tu pesmu za mene, baš po mojoj meri, napisao Milutin Popović Zahar. On je tačno znao za svakog pevača da nađe pesmu po meri. Neverovatan čovek i talenat.

On je mene prvi put video na nekom koncertu, čuo je da sam Vlajna, i odmah je, ko iz topa imao ideju za pesmu, rekao mi je: "Vlajna? Sad ću ja tebi da napravim pesmu!" To je bilo neke '79. ili '80. godine. Posle par dana me je nazvao, i počeo da mi peva tekst pesme na telefon, onako svojim glasom.Ta pesma je potpuno oslikala mene, jer sam ja pripadnik entiteta Vlaha, ali su Vlasi i sastavni deo ove države. Ta pesma je moja lična karta. Ona je doživela neverovatan uspeh i ja sam uz pomoć te pesme postala ime - otkrila je pevačica u životnoj ispovesti za Kurir.

Osim ove, još jedna Izvorinkina pesma se posebno svidela LGBT populaciji, pa su je čak proglasili i za svoju himnu.

- U karijeri sam imala dosta nekih, da kažem, bitnih pesma, ali ona koju bih sada mogla da izdvojim je i „Cicamaca“. Ta pesma je hit na splavovima, čula sam i da je postala himna LGBT populacije, što mi je drago i ponosna sam na to. Te pesme traju, jer me ljudi doživljavaju kao pravu cicamacu - završila je Izvorinka.

