MAJKA NADE TOPČAGIĆ DO SMRTI ŽIVELA U KAMP-PRIKOLICI! Meštanin sela Tarevac OTRIVA ZA KURIR detalje pevačicinog života! (VIDEO)

Nada Topčagić rođena je u Tarevcima u blizini Modriče u Bosni i Hercegovini, gde je sa porodicom provela mladost, i o tome je vrlo često govorila dok se prisećala svog detinjstva.

Kuća u kojoj je odrasla je srušena i sada na tom imanju postoji samo kuća koju je pevačicina sestra Almasa počela da gradi još pre rata, ali nije završena. U njoj danas živi Nadini dalji rođaci, koji nisu hteli da pričaju sa našom ekipom kada smo bili u poseti Tarevcima s namerom da uradimo reportažu u Topčagićevoj. Prema rečima Nahdet Sulejmana Salka, meštanina Tarevca, oni su ponosni na svoju poznatu sugrađanku, ali joj samo zameraju što ih ne posećuje odavno.

- Upoznao sam Nadu 2008. godine, kada joj je majka bila u bolnici. Imao sam radnju u centru, u koju je ona redovno dolazila kako bi kupovala potrebne namirnice. Moram joj zameriti što majci nije posvetila više vremena i nege, a toliko je opevavala. Ona je mlada otišla iz ovog mesta, trbuhom za kruhom je otišla za Srbiju. Poznavao sam i njenog oca Redžu, on je bio fin i tih čovek. Talenat za pevanje pokazala je još u srednjoj školi, a nasledila ga je od porodice sa očeve strane. Nada je ovde imala jednu veliku ljubav, njena prva ljubav bila je odavde, moj rođak. Kada je odlučila da ode u estradne vode, on to nije podržao, pa su se rastali. Ona kada je čula da se on ženi, dolazila je u Modriču, bila je ovde pijana i razočarana - rekao nam je Salko. On je potom ispričao da je Nadina majka Hamida do smrti živela u kamp-prikolici.

- Naravno da samački život nikako nije dobar, sigurno da ni njihovoj majci nije prijao. Almasa, Nadina sestra, počela je da gradi kuću još pre rata, koja i dalje nije završena. Ona živi u Nemačkoj, dolazila je ovde na nekoliko dana sa kamp-kućicom, u Zenici ima još dve kuće. Njihova majka Hamida poslednje dane provela je ovde na placu u kamp-kućici, tu je živela godinama pred smrt. Moram da zamerim mojoj prijateljici i sugrađanki Nadi što ocu Redži nije podigla grob. Mislim da je njen otac bio jako fin čovek i da je to zaslužio i da se Nada neće ljutiti kada bude gledala ovaj video - iskreno je rekao Sulejman i nastavio:

- Nadina majka Hamida je volela je da ima mačke. Bila je okružena životinjama, uvek ih je hranila. Slabo je Nada obilazila ovaj kraj, sem tih deset dana pred njenu smrt. Ima tu pesmu i spot o majci, a mi koji smo ovde znamo da joj se malo posvetila, mislim da je trebalo više pažnje da joj posveti. Iskoristio sam priliku kada je bila ovde da je pitam da zapeva Tarevcima, ona je tada rekla hoću, dogovorićemo se, ali na tome je ostalo - dodaje on.

Zameraju joj Vukovar

Nahdet kaže da postoji mogućnost da Nada neće da dolazi u rodni kraj jer se plaši reakcija meštana s obzirom na to da je tokom rata navodno otvoreno stala na stranu Srbije. - Mislim da kod nje postoji taj neki strah zbog rata i svega što se dogodilo 1992, bila je sa vojskom oko Vukovara, orgijala. Imamo mi zamerku kada je ona tamo uzela i stavila šajkaču na glavu, pa možda to kod nje budi strah. Mi smo mnoge stvari i grehe oprostili, ljudski je praštati i grešiti, Nada je naša, mi bismo njoj preko toga prešli. Možda je bila prinuđena da uradi to što je radila za vreme rata. Ona je rođena muslimanka, od oca i majke muslimana, ne znam da li su joj to roditelji zamerili, jer su oni tada živeli u Osijeku i delili su sudbinu većinom sa pravoslavnim stanovništvom. Oni su verovatno i poprimili dosta njihove kulture, ja nemam ništa protiv toga - zaključio je naš sagovornik.

