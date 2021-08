EKIPA KURIRA POSETILA UGLJEVIK! RODNA KUĆA MITRA MIRIĆA ORONULA! Sava Mirić: Moj brat strahuje da neće biti lep pa se FARBA

Mitar Mirić napravio je jednospratnu kuću u Ugljeviku, u gradu gde se nalazi i kuća u kojoj je rođen. Imanje na kojem je odrastao sa svojom porodicom obilazi njegov srednji brat Sava, koji živi u blizini, ali svrate i najstariji Boban, koji živi u Nemačkoj, kao i pevač, koji se na početku karijere nastanio u Beogradu, u samom centru grada.

foto: Nemanja Nikolić

Ekipa Kurira posetila je ovaj grad u Bosni i Hercegovini. Tamo sva tri brata imaju po jednu kuću, a samo srednji pokosi i sredi dvorište na imanju na kojem su rođeni. Ono se nalazi malo dalje od centra Ugljevika. Tamo smo zatekli oronule tri jedinice i štalu. Otvorena ulazna vrata, zarđali katanci i polomljeni prozori ono su što smo prvo ugledali.

foto: Nemanja Nikolić

U kućama se nalazi velika količina smeća, a fasada otpala. Na pojedinim prozorima nema stakla, ali i dalje stoje stare zavese, iza kojih se kriju šut i otpad, ali i delovi koji otpadaju sa krova kuće.

foto: Nemanja Nikolić

U okolini kuće nije bilo nikoga, ali su zato u centru grada bili raspoloženi da pričaju o Miriću.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Panković

- Često dođe, viđam ga, ali, iskreno, ne znam šta radi i kako provodi vreme. Nije se promenio otkad je postao poznat - rekla nam je komšinica Slavka, koja nam je pokazala gde se nalazi Mitrova nova kuća.

foto: Nemanja Nikolić

U lepo sređenom dvorištu bio je parkiran auto sa beogradskim tablicama. Pomislili smo da je pevač došao na odmor, ali nam je vrata kuće sa žutom fasadom otvorila mlađa žena, koja se predstavila kao njegova ćerka Sanja.

foto: Nemanja Nikolić

- Sa porodicom živim u Beogradu, ni tata ne živi ovde, ali svratimo, svi volimo da dođemo, vuče nas rodni kraj. Moja deca su zavolela ovo mesto. Tatu vuče da dođe u Ugljevik što češće, on je završio i školu ovde, ovde su mi i dva strica, njegova rođena braća. Bolje sa njima da vidite o njegovom detinjstvu. Oni su isto muzikalni, jedan pevuši amaterski, a drugi svira harmoniku. Moja deca su pokupila njihov talenat, starija ćerka Aleksandra ide u muzičku školu i svira klavir, a sin Mitar, koji je i dobio ime po dedi, sada će da krene, i to verovatno harmoniku da svira. Moja deca su snimala spotove za Mari Mari. Pre dve nedelje tata je imao nastup u blizini, pa je došao na nekoliko dana, ja sam bila sa klincima, pa smo proveli kvalitetno vreme zajedno - rekla je Sanja, ali nas je zamolila da je ne slikamo.

foto: Nemanja Nikolić

Porazgovarali smo i sa srednjim bratom Savom. - Ponosan sam na Mitra. Mi smo muzikalna porodica, volim da pevam. Mitar ima jači glas, a moj je prijatniji za slušanje - rekao nam je Savo Mirić, pa dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Mitar je zvezda, ne voli baš da mu svako prilazi. Kada je dobro raspoložen i ako je veseo, hoće sa svakim da popriča. On živi od starih hitova, ponekad snimi nešto novo. Najviše mu zameram što je zaljubljive prirode. On voli žene, ali i one njega. Zaljubi se brzo i onda posle pati 10 godina, ne može da je zaboravi. Voleo je lepe žene, pa posle samo problemi. Čovek je davao dve kuće u Orašju na Savi i restoran samo da mu Mitar bude zet, ali on nije hteo, otišao je sa drugom ženom. Sklon je ženama i avanturama, ali je dobar čovek i pevač. Njegova supruga je lepa žena, ali ih je imao mnogo lepših. Mislim da je mom bratu trenutno najveći problem što stari. Jeste njega popularnost promenila u jednoj meri, ali najviše ga plaši što prolaze mladost i lepota. On se plaši da neće više biti lep, on se farba, sve je to zbog žena.

foto: Nemanja Nikolić

Najstariji brat Boban Promenio se, nije isti kao što je bio U dvorištu smo zatekli i najstarijeg brata Bobana, koji je došao na odmor. - Naravno da sam ponosan na svog najmlađeg brata. Viđamo se često. Mitar i ja smo kao mlađi svirali zajedno tezge. Promenio se on, nije isti kao što je bio. Kada je bio mlađi, bio je uporan u tome da postane pevač. On je počeo da peva sa četiri godine, a sa 12 je već počeo da nastupa. Slažem se sa Savom da jeste zaljubljive prirode, voli žene, a i one vole njega. U društvu je povučen, više voli da peva nego da priča i nije neki ljubitelj šale - ispričao nam je Boban.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/Ana Denda/ Foto: Nemanja Nikolić

