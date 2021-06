MITAR MIRIĆ OTKRIO ŠTA SU MU LOPOVI UKRALI! Pevač progovorio o PLJAČKI koja se desila dok je pevao u BiH: To mi se prvi put desilo

Kako su danas domaći mediji obavestili javnost, pevač Mitar Mirić opljačkan je za vreme nastupa u Bosni i Hercegovini, a sada se pevač oglasio.

foto: Damir Dervišagić

- Mitar je sinoć imao zakazan nastup u Bosni, a tokom njegovog nastupa ušao je nepoznati napadač u njegovu sobu i opljačkao ga. Nije znao da će izazvati takav haos, kad je ušao u sobu video je da su stvari razbacane i da je pokraden, bio je van sebe - saopštile su voditeljke Premijera - Vikend specijala.

foto: Damir Dervišagić

Mitar Mirić zatečen je onim što se desilo:

- Istina je! Dok sam nastupao, oni su ušli u sobu i pokrali me! Uglavnom su odneli garderobu. Sreća pa sam sa sobom poneo dokumenta. Ne znam ko bi to mogao biti. Dešavalo mi se da zaboravim stvari, ali baš tako da mi neko uđe u sobu i pokrade, to mi se prvi put desilo. Dobro se osećam nakon svega. Bitno da smo svi živi i zdravi, garderoba će se nabaviti - zaključio je Mitar Mirić.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

