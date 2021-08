NAJVEĆI STRAH MITRA MIRIĆA JE DA NE IZGUBI LEPOTU! Njegov brat Savo otkrio ZA KURIR koliko je pevača promenila popularnost!

Mitar Mirić rođen je u Ugljeviku u Bosni i Hercegovini, gde sada poseduje vikendicu.

U rodnom mestu i njegova dva brata imaju kuću, a srednji tamo idalje živi. Savo, Mitrov stariji brat otkrio je za Kurir pevačeve najveće strahove. Prema njegovim rečima popularni folker najviše strahuje da ne ostari i ne izgubi lepotu.

-Sklon je ženama i avanturama, ali je dobar čovek i pevač. Njegova supruga je lepa žena, ali ih je imao mnogo lepših. Mislim da je mom bratu trenutno najveći problem što stari. Jeste njega popularnost promenila u jednoj meri, ali najviše ga plaši što prolaze mladost i lepota. On se plaši da neće više biti lep, on se farba, sve je to zbog žena. - rekao je Savo Mirić o svom bratu.

