BLAM ME BILO DA ME SA VAMA VIDE U JAVNOSTI! Kija progovorila o bivšima i udarila žestoko: Izvinjavam se svima osim KOMPLEKSAŠIMA!

Kristina Kija Kockar sada konačno rešila da obelodani zbog čega nikada nije priznala javno da je bila sa muškarcima koji su se otvoreno hvalili time što su bili sa njom.

Pevačica je pričala i šta prvi primeti kada je u pitanju jači pol, pa pobesnela.

foto: Printscreen/HypeTV

- Kod muškarca prvo primetim higijenu. Volim da je čist, da se ne razmeće brendovima, da nije pušač, da se ne hvali koga poznaje u smislu "ja sam dobar sa ovim i ovim" kako bi me zadivio, da ne govori kako će mi završiti to-i-to, a kad mi treba nešto da ga nema nigde. Volim ćutljive, iako su me takvi najviše koštali - počela je Kija.

- Volim obrazovane, iako sam imala neke izuzetke. Volim mistične, pošto ja to nisam. Volim visoke jer, ako smo slične visine, izgledamo kao, Bože sačuvaj, ne znam kako da se izrazim, a da budem politički korektna! (smeh) Ako se neki muškarci pitaju zbog čega nisu bili predstavljeni javnosti, to je zato što smo bili u istoj ravni što se visine tiče... Visoki su bili predstavljeni javnosti, a niski su bili za čuvanje. Blam me je što moram ovo da kažem, ali, iskreno, oni su bili toliko bezobrazni i hvalili su se što me znaju, udarali su mi na moral, tako da i ja sad mogu bez bojazni da kažem da me je blam bilo da me neko vidi sa vama u javnosti - dodala je Kockareva.

foto: Printscreen/HypeTV

- Kul su mi bili ovako i površno je i glupo od mene što to pričam, ali jednostavno nisu išli uz mene kao pojave. Ja sam ćutala dok su miševi udarali po mom moralu, govorili kako sam nebitna, a za mnom su sekli vene, nosili mi kofere, selili me, pomagali oko svega, zvali taksi ili bili taksisti za mene, vodili na romantične večere... Nisam nikada ovo htela njima da kažem jer su stavrno bili super prema meni, ali pošto se sad zbog njih priča da ja služim za jednu noć, evo i ja da kažem da su oni služili da nose kofere i da me voze. Sviđali su mi se u doba kad sam bila sa njima, ali nikome od njih nisam bila za jednu noć - dodala je pevačica u emisiji "Bez pardona sa Žaklinom" na Hype TV.

- Nikada nisam bila ostavljena. Prevarena sam bila, ali čak ni tada nisam bila ostavljena nego sam se jedva izvukla iz svega toga. Izvinjavam se svima onima kojima sam slomila srce u mladosti, svima osim ovim kompleksašima - priznala je Kija.

foto: Printscreen/HypeTV

Kurir.rs