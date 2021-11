OVO SU SVE BIKOVIĆEVE BIVŠE DEVOJKE: Do ušiju je bio zaljubljen u 3 SRPKINJE i 4 RUSKINJE! Sve su mu bile UMETNICE sem NJE

Glumac Miloš Biković nije samo u žiži javnosti zbog dugoočekivane premijere drugog dela filma "Južni vetar" već je i na udaru bivših devojaka, koje su odlučile da progovore o tome kako je izgledala veza s popularnim glumcem.

Prva se oglasila ruska plesačica Arina Vološina, koja se obratila javnosti i između ostalog rekla da tokom veze s glumcem nije živela svoj život i da je gajila nadu da u njemu ipak ima nečeg ljudskog.

- Oko godinu dana nisam živela svoj život, pošto sam bila u vezi s Milošem Bikovićem. Morala sam da razmišljam o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovek pominje Boga na svakom koraku). Imala sam poslednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali 31. jula sve je potpuno raspršeno. Čovek se ponašao veoma grubo - napisala je Arina.

Lepa Ruskinja je otkrila i da su tek onda nastali problemi.

- Kada se to dogodilo, njegova reakcija, ponašanje i odnos prema meni su posebna priča. Slušala sam sve što mi je rekao. Primati negativne poruke od stranaca, da će me ubiti, da umrem. Egocentrizam ove osobe prešao je sve granice. A one vrednosti o kojima priča, ne zna za njih, a vidi samo sebe, ne poštuje vreme, rad, zdravlje drugih ljudi. Posebno kada je u pitanju blisko okruženje - zaključila je Vološina na svom Instagram profilu.

Na ovo njeno potresno svedočenje vrlo brzo se nadovezala i Barbara Tatalović, još jedna Bikovićeva bivša partnerka.

- U našoj zemlji se odavno ljudskost, iskrenost i poštenje cene manje nego reputacija. E, pa baš iz razloga što većina vas misli da ova mlada devojka želi nešto iz osvete ili poraza, ja ću da se oglasim. Sve navedeno u tom tekstu prepoznajem. Mogla bih jedino da dodam niz gnusnih stvari koje sam doživela i da od cele ove situacije napravimo jedan rijaliti. To nije poenta. Poenta je da stanem u zaštitu te hrabre devojke i da masi koja veruje u farsu potvrdim da to što je napisala i te kako ima smisla - napisala je Barbara i naglasila da se ovim povodom više neće oglašavati za medije.

Ipak, i pored optužbi ove dve bivše Miloševe devojke, glumica Anja Alač imala je lepe reči za svog bivšeg dečka.

- Biković i ja smo studirali zajedno, to je bila mladalačka ljubav. Bili smo i u istoj klasi. Danas smo prijatelji i saradnici - priznala je ona jednom prilikom.

Povodom optužbi svojih bivših devojaka oglasio se i Miloš Biković duhovitim komentarom na svom Tviter nalogu. Naime, jedna korisnica Tvitera podelila je njegovu fotografiju uz koju je napisala: "Ostani neometani kralj", aludirajući na aktuelnu situaciju, na šta je Biković odmah odgovorio.

- Umirem da čujem šta će da kažu Aglaja i Kristina iz vrtića - napisao je kratko Miloš, podsetivši javnost na svoju dugogodišnju izabranicu Aglaju Tarasovu, koja je posle raskida s njim za njega imala samo reči hvale, ali i Kristinu, koju nije predstavio kao svoju izabranicu.

Ostale Bikovićeve bivše ljubavi foto: Profimedia Osim Barbare, Arine i Anje, Miloš je bio u vezi i sa koleginicom Brankicom Sebastijanović, zatim manekenkom Sašom Lus, s kojom se našao i na naslovnoj strani Voga, a nakon nje i sa glumicom Aglajom Tarasovom, s kojom se pojavio i na venčanju Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića.

Podsetimo, na premijeri "Južnog vetra 2" glumac se pojavio u društvu nove devojke, pravnice iz Crne Gore Ivane Malić (25).

