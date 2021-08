OVAKO SU BIKOVIĆEVE BIVŠE PRIČALE NAKON RASKIDA: Sem Ruskinje i Barbare, još jedna ga je PROZIVALA, a neke su imale samo pohvale!

Bivše devojke Miloša Bikovića, plesačica Arina Vološina i manekenka Barbara Tatalović, iznele su niz šokantnih optužbi nakon čega se oglasio i sam glumac.

Pored Barbare i Arine, Biković je bio u emotivnoj vezi i sa glumicama Brankicom Sebastijanović i Anjom Alač, kao i sa lepom ruskom glumicom Aglajom Tarasova.

Miloš je pre više od deset godina bio u vezi sa Anjom, ćerkom glumice Vesne Čipčić. Njih dvoje su zajedno studirali, a nagađa se da se njihova ljubav rodila se iz prijateljstva. Anja je nakon raskida sa Bikovićem uplovila u vezu sa kolegom Radovanom Vujovićem. Međutim, kada je i toj vezi došao kraj, ona i Miloš su obnovili romansu 2015. godine.

Oni su sada u dobrim odnosima, a s obzirom na to da su zajedno studirali, često se druže na okupljanjima kolega sa klase, a jedno za drugo imaju samo reči hvale.

- Biković i ja smo studirali zajedno, to je bila mladalačka ljubav. Bili smo i u istoj klasi. Danas smo prijatelji i saradnici - istakla je svojevremeno Anja za "Alo".

Miloš je na početku karijere, 2010. godine, bio u vezi sa Brankicom, sa kojom je snimao seriju "Samac u braku". Nakon raskida delovalo je kao da su ostali u prijateljskim odnosima, no glumica je bivšeg isprozivala zbog serije "Južni vetar".

- E, znate šta bi bilo jako originalno? Da snimite JOŠ JEDNU seriju o kriminalu i trgovini kokainom!!!! To još niko nije uradio. P.S. Karantin i gledanje serija - napisala je tada Brankica.

Bikovićeva velika ljubav bila je i lepa ruska glumica Aglaja Tarasova, ali nakon godinu i po dana zajedničkog života, Miloš je na Instagramu objavio da su oni raskinuli, nakon čega su jedno o drugom imali samo reči hvale.

Barbara, koja je podržala Arinu, i Miloš su 2018.godine bili u ljubavi, zajedno su se pojavljivali na crvenom tepihu, a nakon raskida sa glumcem Barbara je istakla da joj uopšte ne imponuje kada je nazivaju "bivšom devojkom Miloša Bikovića", a objasnila je i zbog čega.

- Molim medije da prestanu da pišu o meni u kontekstu bivše devojke Miloša Bikovića. Uopšte mi to ne imponuje. Štaviše, užasava me i degradira. Ja sam Barbara Tatalović, glavom i bradom, imam jaku porodicu koja stoji iza mene i to je moj identitet - napisala je svojevremeno manekenka.

No, o detaljima raskida nije javno govorila, a o Milošu se oglasila nakon ispovesti Arine Vološine o krahu ljubavi sa glumcem.

- Sve navedeno u tom tekstu prepoznajem. Mogla bih jedino da dodam niz gnusnih stvari koje sam doživela i da od cele ove situacije napravimo jedan rijaliti. To nije poenta. Poenta je da stanem u zaštitu toj hrabroj devojci i da masi koja veruje u farsu potvrdim da to što je napisala i te kako ima smisla - napisala je Barbara.

- Dalje ne želim da ulazim u sve ovo, niti da svoju porodicu, momka i najbliže uvlačim u to blato i farsu koja je prezentovana masi i u koju masa selpo veruje. To je čini mi se borba sa vetrenjačama - napisala je Barbara, naglasivši da se ovim povodom više neće oglašavati za medije.

Podsetimo, ruska plesačica Arina Vološina šokirala javnost kada je na Instagramu obelodanila detalje iz vese sa popularnim glumcem. Ona je Bikovića predstavila kao bezosećajnog egocentrika, koji ne mari za tuđa osećanja, te je istakla da je zbog njega izgubila godinu dana svog života.

