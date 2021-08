PONAŠAO SE GRUBO, NISAM IMALA ŽIVOT ZBOG NJEGA! Ruskinja iznela ŠOK DETALJE iz veze sa Milošem Bikovićem! OCRNILA GLUMCA KAO NIKO

U maju ove godine kao bomba odjeknula je vest da glumac Miloš Biković ima novu devojku, ruskinju Arina Vološina.

Glumac do sada nije potvrdio vezu sa ruskom plesačicom, a ona se sada oglasila na Instagramu gde je navela da sa Bikovićem godinu dana u vezi i otkrila sve detalje njihovog odnosa.

- Oko godinu dana nisam živela svoj život, pošto sam bila u vezi sa Milošem Bikovićem. Morala sam da razmišljam o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovek pomene Boga na svakom koraku). Imala sam poslednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali, 31. jula sve je potpuno raspršeno. Čovek se ponašao veoma grubo - napisala je Arina i nastavila:

- U početku, kada se pojavila informacija da smo zajedno, odmah sam predložila da kažem da nemam ništa s njim - napisala je i dodala da joj je Biković tada rekao da se neće više skrivati, ako su mediji već shvatili da su zajedno.

- Ipak, kada se sve saznalo, promenio se prema meni, udaljio se, ohladio, a ja sam slušala sve što mi govori. Kada se to dogodilo, njegova reakcija, ponašanje i odnos prema meni su posebna priča. Samo nemoj da reaguješ. me odgovaraj i ne briši. Uradila sam upravo to. Slušala sam sve što mi je rekao. Danas mu nisam devojka, pa mi je lakše da govorim o situaciji tako da više nema nagađanja i pitanja - objasnila je Arina.

- Primati negativne poruke od stranaca, da će me ubiti, da umrem, čitati svakakve uvrede - umorna sam. Egocentrizam ove osobe prešao je sve granice.

- A one vrednosti o kojima priča, ne zna za njih, a vidi samo sebe, ne poštuje vreme, rad, zdravlje drugih ljudi. Posebno kada je u pitanju blisko okruženje. Osećaj odgovornosti i osećaj krivice za njega je najstrašniji, jer ga to guši, u takvim trenucima morate misliti ne na sebe, ne na svoju udobnost i ne na svoje ja.Životne situacije koje su se razvile otkrile su unutrašnjost osobe sa svih strana - zaključila je Vološina na svom Instagram profilu.

