TO SU SVE ANONIMUSI! Maja Nikolić bez dlake na jeziku OPEALA po učesnicima u rijalitiju: ТО ЈЕ KAO U ЈАVNOJ KUĆI!

Pevačica Maja Nikolić gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je govorila o svom životu i karijeri.

Ona se osvrnula i na svoje učešće u rijalitiju i na odnos sa Kristijanom Golubovićem.

Dugo se pričalo da su njih dvoje zaljubljeni, a Maja je konačno otkrila istinu o tom odnosu.

- Rijaliti su u moje vreme bili drugačiji. Mi smo se samo polivali, ali to je bilo sramota. Bile su ljubavi u rijalitiju. Ja nikada nisam bila zaljubljena u Kristijana, mi smo baš bili rijaltiji neprijatelji. Mi smo se toliko svađali. On je okej lik, i ne da na sebe. A ja sam drčna, a on je super lik. U rijalitiju je sve naglašeno - kaže Maja.

Ona je dodala da su danas u rijalitijima svi anonimusi, te da bi delila nagrade za normalnost.

foto: Kurir

- To su sve no nejm učesnici, u moje vreme bili su svi poznati u rijalitiju. Bilo je toliko poznatih da je imalo smisla i težine da se time baviš. Taj rijaliti je bio edukativnog karaktera. Ja bih svakome sada dala nagradu ko je noramalan ili lepo vaspitan. Ti sada spavaš u javnoj kući - oplela je Maja.

Ona je dodala da danas ne bi ušla u rijaliti zbog svog sina.

- Ja mogu da se snađem u svakoj sredini, ali moj sin sada ima 15 godina, sada sam sama sa dvoje dece, tako da ne bih mogla da ostavim sina. Dete bi mi ostalo samo, i tu ne može niko da mu zameni mamu - kaže Maja Nikolić.

Kurir.rs

