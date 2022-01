OPROSTIO JOJ IGORA I CRNU SVEĆU! Seve se pomirila sa Softićem, ZALUPIO je VRATA Kojiću pa ga sačekala CRNA MAGIJA U LIFTU!

Severinin menadžer Tomica Petrović, kako pišu hrvatski mediji, tokom vikenda nazvao je Edvina Softića, menadžera jednog zagrebačkog kluba, i rekao da bi on i Seve došli da pogledaju kabare program po kojemu je klub poznat. Ubrzo je Softića nazvala i sama pevačica.

Trojac se družio kao nekad u separeu kluba. Severina (49) i Softić, koji joj je bio najbliži saradnik i jedan od najboljih prijatelja, izgleda su rešili nesporazume koji su nastali dok je bila u braku s Igorom Kojićem (34).

Podsetimo, pre tri godine Kojić je navodno i Edvinu Softiću postavio crnu sveću ispred vrata, kao i prethodno njenom bivšem partneru Milanu Popoviću. Crna sveća se navodno koristi za skidanje uroka jer štiti i daje moć, a u crnoj magiji pak koristi se ako se nekome želi uništiti veza. Softić je navodno prvo Kojiću zalupio vrata kad mu je ovaj pokucao, a onda je u liftu zgrade u kojoj živi u Zagrebu i on pronašao crnu sveću. Softić je tad rekao da je siguran kako Severina nema veze s crnom svećom u njegovu liftu.

- S obzirom na to da se vodi istraga, o detaljima ne želim javno da govorim. Mogu samo reći da Severinu jako dobro poznajem i da sam siguran da u ovom slučaju ona nema nikakve veze sa samovoljom i postupcima njenog supruga - izjavio je tad Softić Večernjem listu.

Inače, upravo Softić je upoznao Severinu i Igora Kojića na proleće 2015. u beogradskoj Areni nakon njenog koncerta, kad su iskre između sad već bivših partnera planule na prvu, nakon čega su se i zavetovali na vječnu ljubav, ukupno tri puta.

- Igor je bio moj prijatelj, a sa Severinom sam odavno kao porodicu. Drago mi je da je njihova veza završila brakom - ispričao nam je kasnije Softić.

Inače, Softić i Petrović ostali su u jako dobrim odnosima i nakon što ih je Seve isključila iz svojih života, navodno zbog Kojića. Obojica su ostali džentlmeni i nikad nisu javno pričali o razlozima pucanja njihove dugogodišnje saradnje i prijateljstva. Međutim, činjenica je da pošto je Igor Kojić otišao iz Severininog života, pevačica je počela da se miri sa svojim najbližim ljudima. Prvo s Petrovićem, a sad i sa Softićem.

SEVE JE PETROVIĆA TUŽILA ZA 100.000 €

Severina Vučković je podnela tužbu pre tri godine protiv tadašnjeg menadžera Tomislava Tomice Petrovića, od kojeg traži da joj isplati odštetu u iznosu od 100.000 evra. Smatrajući da joj je naneo ogromnu štetu time što je nenajavljeno prekinuo poslovni odnos s njom, pevačica sada preko Županijskog suda u Zagrebu traži da joj doskora najbliži saradnik sve to do dinara nadoknadi. Posle razvoda od Kojića sredila je i to prijateljstvo.