OVE ŽENE SA ESTRADE VOLE MLAĐE MUŠKARCE! Jedna je od muža STARIJA 35 godina, a evo koje dame su stavile TAČKU na odnos sa MLAĐIM!

Na našoj javnoj sceni postoji nekoliko ljubavnih parova gde su partnerke više od deceniju starije od svojih jačih polovina i za njih se slobodno može reći da su srušile tabu teme kada je ljubav u pitanju.

Ove poznate ličnosti nisu se obazirale na priče i ogovaranja, već su sreću pronašle sa mnogo mlađim partnerima. Dok su neke ostale sa jačim polovinama u ljubavi, ima i onih koji su okončali romanse nakon izvesnog vremena.

Modna kreatorka Verica Rakočević koja se udala za 35 godina mlađeg muzičara Veljka Kuzmančevića. Ona uživa u ljubavi i ne mari za negativne komentare.

foto: ATA Images

"Razumem ja da je mnogima neobična naša veza, ali po meni, mnogo su nenormalniji brakovi gde su supružnici istih godina, on nju vara na svakom koraku, a ona ostaje s njim da bi dobila još jednu skupu torbu. Ponekad me na trenutak pogode zlonamerni komentari koji obično glase da je on sa mnom iz materijalnih razloga, a ja sa njim zbog onoga za čime žene žude, što je apsolutna neistina, rekla je jednom prilikom kreatorka.

Pop pevačicu Gocu Tržan često na društvenim mrežama prozivaju zbog toga što ima 14 godina mlađeg supruga Radomira Novakovića. Često se susreče sa komentarima "Mama i sin" i slično, a Goca im odgovara u svom stilu.

"Kad mi neko ispod zajedničke fotke muža i mene napiše: „Mama i sin“ – pa to što si se ti j*bavala sa 14, prostakušo glupa i mogla da rodiš sa 15, ja sam tada učila školu, išla na hor i folklor! A mislim se u sebi: Ma, jedi, bre, g*vna - poručila je Goca jednoj "hejterki" sa društvenih mreža.

foto: Damir Dervišagić

Anabela Atijas drugi put se venčala sa 11 godina mlađim Andrejem Atijasom, a potom i razvela. Anabela je isticala da je on zreo muškarac i pravi porodičan čovek koji je prihvatio njene ćerke iz prvog braka. Međutim, iako su se razveli, njih dvoje su ponovo zajedno.

Svetlana Ceca Ražnatović je nedavno stavila tačku na vezu sa 9 godina mlađim menadžerom Bogdanom Srejovićem.

Iako je sve delovalo idilično i da je Ceca našla partnera "za ceo život", neke stvari su se promenile i njihova ljubav nije opstala nakon godinu dana romanse.

Naime, sredinom januara prošle godine u javnost je procurela vest da su balkanska muzicka zvezda, Svetlana Ceca Ražnatović i poznati beogradski ugostitelj Bogdan Srejović u ljubavnoj vezi. Ova veza je počela malo pre nego što je vest stigla u medije, ali zbog učestalih zajedničkih pojavljivanja sa prijateljima po gradu i te kako je postala zapažena i brzo postala saznanje predstavnika sedme sile.

foto: Printscreen/Paparaco lov, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Folk pevačica Goga Sekulić krajem 2016. godine tajno se udala za 15 godina mlađeg džiu-džicu majstora Uroša Domanovića, a nedavno je stavila tačku na brak sa njim posle 6 godina.

"Tačno je da se razvodim nakon šest godina braka. Uroš i ja smo se sporazumno dogovorili. Ne postoji treća osoba, jednostavno smo doneli takvu odluku, a razlog je nasa privatna stvar! Prioritet nam je naš sin Vasilij Andrej i obaveze prema njemu, pa samim tim Uroš i ja imamo korektnu komunikaciju i odnos koji ce takav i ostati”, poručila je Goga za Kurir.

Pevačica Maja Marijana nakon kraha dva braka do nedavno je uživala u ljubavnoj vezi sa 15 godina mlađim muškarcem, ali ta priča se završila.

- Moj ljubavni život ne postoji trenutno, tako da nema šta da se polemiše više oko toga. Tako je u životu, čas si tu, čas nisi. U vezu svi ulazimo sa mišlju da će trajati, ali jednostavno na tom putu neko raste, neko ne raste, a najlepše je kad zajedno rastu. To vam je kao voz. Neko vam je kazna, neko nagrada - rekla je nedavno pevačica za Kurir.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Dara Bubamara je bila u vezi sa 21 godinu mlađim Tonijem, ali ta ljubav nije uspela.

Njih dvoje su putovali svuda zajedno, mladi biznismen je Daru Bubamaru vodio na Maldive, a kako su mediji tada brujali, za neke odmore je plaćao i više od 6.000 evra za svega nekoliko dana boravka. Nakon toga je usledilo putovanje na Zanzibar, a potom i u Instanbul.

- Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine, ovako je pričala ona.

foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, ATA images

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 Ceca uživa sa unukom Željkom na Zlatiboru