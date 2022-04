KAJA U VELIKOJ ISPOVESTI S KNEDLOM U GRLU PROGOVORILA O HAPŠENJU KUMA I TRENERA: On nikog nije ubio! Uvek ću biti tu za njega!

Kao bomba odjeknula je vest da su uhapšeni kum Katarine Ostojić Kaje, Dušan Banjac i njen fitnes trener Nikola Anđelić.

Pevačica se uključila video pozivom u "Premijera Vikend specijal" kako bi prokomentarisala zbivanja budući da se njeno ime stavljalo uz imena uhapšenih.

- Nimalo mi nije prijatno da čitam ovakve vesti danima i da se stavlja moja slika pored takvih tekstova. Moram da kažem da je moj kum čovek sa najviše prijatelja. U životu nisam videla takvu osobu koja ima toliko prijatelja i da je toliko dobra činio i gde treba i gde ne treba - počela je Kaja.

Kajin bivši suprug Nikola Dragojlović je ovu priču prokomentarisao vrlo loše, pa se Kaja o ovome oglasila na Instagramu, a sada je dodatno prokomentarisala reči svog bivšeg partnera:

- Ne bih da vređam nikoga, ali zna se kako se nazivaju ljudi koji, što se kaže, "mrtvog psa niko ne šutira"; ai moje ime se sad provlači kako ne treba. Takve ljude ne bih komentarisala i davala im medijski prostor više. Ja sam to rekla i uvila u mašnicu, objavila na storiju svom. Taj neslavni deo svog života, kada nisam slušala svoje roditelje.

Dušan Banjac je bio Kajin menadžer dugi niz godina, ali kako ističe, više nisu u poslovnoj saradnji već u prijateljskom i kumovskom odnosu.

- Pre svega se pevanjem na terenu ne bavim dugi niz godina, od kad živim u inostranstvu. Prosto sam počela da se bavim drugim poslom, o kom sam htela da pričam sa osmehom na licu. Javila sam se da pričam o ova dva čoveka koji su dobri. Ja sa njim više ne sarađujem, jer više ne pevam tako i nije mi potrebno. Mi smo međusobno krstili jedno drugom decu. Ja sam ponosna na to, jer je moju ćerku krstio čovek koji je uvek tu za nas, moji roditelji njega vole i poznaju. Moji roditelji su intelektualci, time se nisam hvalila nikad -

- Kajo, Nikolu poznaješ, bio je tvoj trener - rekla je Bojana.

- Za Nikolu isto imam da kažem sve najbolje. Što kaže njegov deda, on je difovac, intelektualac, sa njim sam dostigla formu koju sam htela. On zaista nema nikakvu mrlju, ni kafu ne pije. Moram da se osvrnem na nebulozu da su on(Dušan Banjac) i Nikola u vezi, to potpuno van pameti. Dule je prvi počeo da trenira, pa je meni rekao da je super i onda sam počela i ja da treniram kod njega - rekla je pevačica.

Kajin bivši suprug Nikola Dragojlović nije imalo lepe reči za majku svog deteta, a pevačica kaže da ona već dugo nije sa njim u kontaktu.

- Mi nismo u kontaktu duži niz godina. I on baca akcenat na to što sam krstila dete bez njega, tad već punoletno dete. Ja sam dugo čekala da se završe ti njegovi zatvorski dani, ali to se odužilo. Ja na kraju krajeva nisam ni odlučivala, već ona sama jer je dete punoletno - otkrila je Kaja.

- Uvek ću biti tu za njega, jer je on uvek bio tu uz mene. Mogu da stanem uvek uz njega i imam potrebu da se obratim javnosti da se čovek koji se već danima satanizuje nije nikoga ubio, nije nikoga pokrao, a sve ovo ostalo je na tužišaštvu da otkrije - rekla je Katarina Ostojić.

