ABORTIRALA PEVAČEVO DETE! Ružicu povezuju sa PROSTITUCIJOM, trpela NASILJE, u rijalitiju pravila haos, a udala se za ovog DOKTORA

Ružica Veljković, bivša misica i pobednica rijaliti šoua Parova, našla se u centru skandala kada je jedna devojka, uhapšena u akciji policije zbog prostitucije, navodno progovorila i jednu od devojaka iz kataloga Duška Banjca imenovala upravu Veljkovićevu.

Ružica je poslednjih godina potpuno nestala iz javnosti, te su o njoj dozirano dospevale informacije do medija. Ona je u rijalitiju odnela pobedu 2016. godine i osvojila glavnu nagradu od 30.000 evra, ostavivši na drugom mestu Nenada Marinkovića Gastoza, sa kojim je imala turbulentnu romansu. U luksunoj vili u Zemunu Veljkovićeva je priznala da je bila žrtva fizičkog nasilja zvezde „Granda“ Andrije Akija Markovića. Tada je otkrila da je zbog njega i abortirala dete koje je začela sa njim. Naime, bivša modelsica i učesnica „Parova“ tvrdi da je bila u drugom stanju i da se rešila bebe zbog pevačevog pritiska.

foto: Kurir

- Nosila sam Andrijino dete i abortirala sam. Sve se desilo slučajno, bili smo u vezi i nismo pazili, pa sam zatrudnela. Andrija je prvo pričao da smo mladi i da oboje treba da gradimo karijeru, da bi posle pet dana promenio mišljenje i rekao da ako ja želim dete, mogu da rodim. Tada je rekao da se volimo i da nam beba ne bi predstavljala problem. To je bilo fer od njega, videla sam da mu je stalo, a kada sam pomenula da saopštimo i roditeljima, on se opet povukao i nije želeo to. Ponovo se predomislio i tražio da sačekamo još dve nedelje kako bismo videli šta ćemo i kako ćemo - drhtavim glasom, sa suzama u očima, ispričala je za Kurir.

- Posvađali smo se i to je bila paklena svađa, ali nije se završila batinama, kako je uvek bio slučaj. Posle nekoliko dana, kada sam završila pregled u bolnici „Narodni front“, Andrija i ja smo se spuštali niz ulicu i tu smo počeli opet da se svađamo. Nasred parkinga, iako sam bila trudna, Andrija je počeo da me gura i udara u stomak. Tako snažno me je udario da sam pomislila da ću izgubiti bebu. Tog trenutka sam shvatila da ću i ako se to ne desi, sama abortirati. To sam mu i rekla. Izvinjavao se i, naravno, kao i uvek, počeo je da plače.Veljkovićeva kaže da su oboje plakali kada se sve završilo.

- Kada mi je urađena kiretaža, tog trenutka je i meni i njemu bilo krivo i mnogo teško. Plakali smo oboje, evo kao i ja sada. Čim se setim, počnem da se tresem i da ridam. To je ostavilo traumu za ceo život kod mene. Rekla sam mu da raskidamo, ali posle smo se videli još nekoliko puta. I svaki put bi se to završilo svađom i tučom - zaključuje bivša modelsica

Andrija Marković na osude bivše devojke nije burno reagovao, već je tada kratko poručio. - Opšte je poznato da u današnje vreme ostavljene devojke muškarca optuže da im je mali ili da je gej, a ove željne medijske pažnje na sve to dodaju i da su maltretirane. Neću o njoj ništa loše reći, prepustiću ljudima da sami procene.

Ružica je pored romanse u Parovima sa Gastozom bila i u vezi sa Filipom Đukićem. Njihova romansa koja je trajala svega četiri meseca bila je takođe burna. Čak se jednom prilikom Filip i potukao sa jednim dečkom koji je njegovu devojku nazvao pogrdnim imenom.

“Đukić nije mogao da podnese salvu uvreda koje je taj dečko uputio na račun njegove devojke. Rekao mu je ‘Naivan si i smešan, Ružica te voza kao magarca, a i sam znaš da je ona prostitutka koja te koristi za marketing.’ Đukić je najpre ušao u verbalnu raspravu, a pošto je ovaj dečko terao svoje, izgubio je živce i udario ga”, rekao je pre sedam godina za Kurir Stars jedan Filipov prijatelj.

foto: Neman

U bivšu pobednicu bila je zaljubljena Jovana Tomić Matora, koja se od Veljkovićeve nije odvajala u Parovima. Često su njih dve izvodile "prljavi ples", pa su ih ostali učesnici proglašavali parom, a Matora je čak i priznala pred kamerama da joj se dopada Ružica.

U Parovima je bila u vezi i sa Igorom X, bivšim mužem Mine Kostić, čija veza je bila kratka i turbulentna. Pevač danas uopšte nije ponosan na taj deo života i ne želi ni da se seća Ružice ni njihove romanse.

foto: Printkskrin

Veljkovićeva je danas majka jedne devojčice, dok o trudnoći i detetu nijednom nije pričala javno. Ružica je dobila ćerku Sofiju sa izvesnim Markom, koji je inače doktor u Švajcarskoj, a trudnoću je čuvala u tajnosti gotovo do samog porođaja.

Ekipa "Paparaco lova", uspela je da je uhvati prošle godine, dok je sa mužem šetala Knez Mihailovom ulicom u Beogradu, a tada se srdačno pozdravila sa učesnikom "Zadruge" Lepim Mićom, koji se takođe dovodio u vezu sa prostitucijom.

foto: Printscreen/Paparazzo lov

Inače, Ružica sada čeka drugo dete.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

kurir.rs