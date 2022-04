JANINOG MUŽA MALO KO ZNA: Zajedno su 23 godine, a čim ju je sreo rekao da će biti NJEGOVA ILI NIČIJA! Pevačica je tad bila U VEZI!

Pevačica Jana Todorović otkrila je jednom prilikom kako je zapravo upoznala svog muža sa kojim je više od dve decenije.

Njih dvoje su zajedno 23 godine i imaju ćerkicu koja se rodila u inostranstvu, a pevačica kaže da je on od prvog momenta znao da će biti zajedno. Jana je iznela detalje koje je malo ko znao o njoj.

foto: Printscreen/Magazin In

"Ivan i ja smo se upoznali pre tačno 23 godine, dole na Kosovu, gde sam ja i živela i pevala. On je došao da me čuje jer mu je trebala muzika i naravno radna pevačica za restoran koji je otvarao u Minhenu. Čim me je čuo na prve neke taktove, na prvu pesmu je reagovao. Posle dva sata je prišao i rekao: 'Ti ćeš biti moja ili ničija'. Tako je izgledao naš prvi susret i pored toga, ja sam imala vezu, što bih sad krila", rekla je Jana jednom u emisiji "Magazin IN", pa dodala:

foto: Kurir

"Mnogi moji prijatelji znaju šta se dešavalo u tom momentu, svi oni koji su me poznavali. Tako da sam ja ušla u ozbiljnu vezu i već se venčala za Ivana i evo 23 godine je, imamo divnu devojčicu. Neću reći da je pao na moje pevanje, ali mislim i da jeste."

foto: Damir Dervišagić

Inače, Jana sa suprugom sada uživa na egzotičnom putovanju, pa je pratioce oduševila ne samo fotografijama u bikiniju, već i slikom sa mužem Ivanom.

