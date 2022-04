ZBOG ZOLE SE NISAM KUPALA, SMRDELA SAM, BILA SAM ŠTROKAVA: Miljana Kulić progovorila o depresiji nakon ljubavnog BRODOLOMA!

Miljana Kulić opravdala je titulu najskandaloznije zadrugarke i ovoga puta zgrozila javnost kada je otkrila da se danima nije kupala i umivala. Naime, Kulićeva je priznala da je zbog ljubavi prema Lazaru Čoliću Zoli upala u depresiju, te da je zbog lošeg psihičkog stanja zapostavila ličnu higijenu, a svojim izlaganjem ona je uspela da zgrozi kako javnost tako i cimere.

Šokantno priznanje usledilo je nakon što je Zola iskritikovao Miljanu jer je za manje od jednog dana bila intimna s njim, ali i sa Nenadom Macanovićem Bebicom, piše Alo.rs.

foto: Printscreen/Instagram

- Nakon što je Miljana popila pala joj je maska. Više nema potrebe da me pominje niti da govori kako oseća bilo šta prema meni. Nadam se da javnost sve vidi, ona je jedan dan mene dirala po polnom organu, a sutradan preda mnom skakala po polnom organu drugog muškarca. Sada je u meni probudila želju da se do kraja Zadruge borim za svoj plasman. Priča da prema meni gaji emocije, da je u pitanju neka famozna i kosmička ljubav. Ja njoj zaista želim sve najbolje, ali ovim je dokazala ko je. Bilo mi je glupo, čudno i neprijatno kada je imala seks sa Bebicom pored mene, a prethodno veče je bila intimna sa mnom. Možda je po mene i najbolje što se ovo desilo jer ne treba da imam nikakve veze sa njom - rekao je Zola, i dodao:

- Miljana nije mogla da prihvati to što nisam želeo da imam seks sa njom i zbog toga je prešla na drugog. Mislim da treba da vodi računa ko će to da gleda napolju, ja nemam ni ženu, ni decu, mene baš briga - objasnio je Čolić, na šta se Miljana nadovezala.

- Ne raspadam se od ljubavi za Zolom, ja sam mislila da je to ljubav, ali shvatila sam da nije. Prethodnih dana sam se osećala odvratno, bila sam u depresiji zbog njega, zapostavila sam sebe. Nisam se tuširala, osetila sam da smrdim na znoj, nisam prala zube, bila sam štrokava, aljkava, nije mi bilo ni do čega… Posle mokrenja se nisam brisala, već samo navučem pidžamu - zgrozila je sve Miljana detaljima svoje loše higijene.

- Sve sam istripovala u svojoj glavi, to sa Zolom nije bila ljubav, već želja za dokazivanjem. Pogrešila sam i drago mi je da mi je Nenad oprostio. Mene je Zola želeo samo da ponizi, ali sa mnom se niko neće igrati. On me je i u spoljnom svetu iskorišćavao, neću da trošim svoje živce i vreme na njega. Ja nisam devojka za avanture i za zadovoljavanje nekoga, više mi se nikada neće ponoviti ovo sa njim - zaključila je Kulićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans