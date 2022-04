JEZIVA IZJAVA ZOLINE MAJKE: Ne daj bože da Miljana zatrudni s Lazarom, to bi bila katastrofa! Dete bi imalo DIJAGNOZU! STRAŠNO!

Majka Lazara Čolića Zole Bosa Čolić u šoku je zbog tvrdnji Miljane Kulić da će obnoviti strasnu romansu s njenim sinom i da će mu roditi naslednike. Kako su poslednjih dana Zola i Miljana nerazdvojni, ona se plaši da Nišlijka ponovo ne ostane u drugom stanju, te je na račun Kulićke i njenog sina Željka, ali i nerođene bebe, iznela niz skandaloznih uvreda.

Naime, Bosa smatra da Miljana nije sposobna da iznese još jednu trudnoću, a tek ne da vodi računa o drugom detetu, kad ni sina Željka ona ne odgaja.

- Nedajbože da zatrudni s Lazarom, to bi bila katastrofa, bolje bi bilo da ni malog Željka nema! Ko će ga gajiti ako roditeljima njenim nešto bude? A što se tiče njene priče da će Zoli da rodi dete, ko zna da li bi to detence posle imalo neku dijagnozu, ona nije sposobna ni tu trudnoću da iznese, tek ne o bebi da brine. Mislim da se Marija postarala da Miljana ne zatrudni ponovo, da joj je ugradila spiralu, a da to i od Miljane same krije. Siniša i Marija nju treba da leče, Lazar je pokušao da je vodi kod psihijatra, a ona nikad nije htela. O njoj stvarno mora da se povede računa - priča Bosa za Srpski telegraf.

- Miljana uopšte nije dobro psihički, pije jake lekove i uz njih cepa alkohol. Potpuno se izgubi, ne zna za sebe. Pa dovoljna je ona scena koju pamtim iz „Zadruge" kad mazi praznu kolevku u kojoj deteta nema, a ona nije svesna, pa Marija viče na nju. Tuga jedna, jeza da te prođe. Marija je meni rekla, dok su Lazar i Miljana bili zajedno, da ona nije dobro i da vodim računa da pije lekove. Miljana se tad naljutila, rekla mi je: „Marija, da je dobra majka, nikad nikome ne bi ni rekla, ona bi brinula o meni!“ Lazareva majka otkriva i da su tačne priče da je Miljana bila u velikim dugovima, zbog kojih su pretili celoj porodici.

- Uopšte nisu tačne priče da je Miljana mom sinu davala neke pare, da ga je izdržavala. Pa odakle njoj pare? Marija je Miljanu ostavljala bez dinara, pa se ona zaduživala kod kamataša, ma muka i tuga jedna. Onda ljudi prete celoj porodici, pobiće ih zbog dugova!

