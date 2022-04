ESTRADA JE SAD SODOMA I GOMORA! Maja Nikolić otkrila šta se sve promenilo: Profesija pevača i pevačica je DEGRADIRANA!

Pevačica Maja Nikolić na našoj estradnoj sceni je već 30 godina, a period kada je ona započinjala karijeru i ovo vreme sada kaže da se mnogo razlikuju.

Ona je istakla da se mnogo toga promenilo u odnosu na ranije.

- Mnogo se promenilo jer sam ja krenula sa estradnih dasaka, sa festivala i tada si morao da se boriš da na svakom festivalu briljiraš, da budeš najbolji i zaista sam imala sreće da sam plenila glasom. Danas imamo samo "Zvezde Granda" nemamo više te festivale gde ljudi mogu da promovišu svoj talenat - kaže pevačica.

Kada je započela karijeru kaže da su je sve kolege podržale, a posebno je izdvojila jednu pevačicu koja joj je mnogo pomogla i koju i dan danas zove estradna mama.

- Svi su mi bili podrška, počev od moje Maje Odžaklijevske, do Radeta Radivojevića, do Vladimira Gajića. Maja Odžaklijevska je moja estradna mama koja mi je pomogla srcem i odvela na prvu emisiju i dala mi kontakte sa mnogim džez i pop muzičarima u Srbiji, čak sam jedno vreme i živela kod nje i ona me dan danas zove "Moja treća ćerka" - priseća se Maja.

Kada bi dobila priliku da se nađe u žiriju popularnog takmičenja "Zvezde Granda" tačno zna kako bi nastupila i ponašala se prema kandidatima.

- Bila bih oštrija, ali uvek na strani takmičara... Nikada ne bih ponižavala takmičare, imam dva sina. Nikada ne bih isekla krila nikome, nikada ne bih ponizila ni jednog kandidata i ako nešto ne valja to se kaže na lep način. Ne volim da deci rušim snove, volim decu. Volim kako žirira Marija Šerifović, ja bih slično tako radila, možda bih bila strožija, ali Marijino žiriranje mi je top - tvrdi Nikolićeva.

Više puta se oprobala u rijaliti programima, a kada bi sada dobila poziv za učešće kaže da bi prihvatila samo pod jednim uslovom.

- Samo ako bi bio VIP rijaliti i samo sa poznatim ličnostima bih, a sadašnji rijaliti mi uopšte nisu izazov, jer kada sam ja učestvovala u rijalitijima pre 12 godina uvek je bilo bar 10 poznatih ličnosti, to je ekipa sa kojom sam na estradnoj sceni i svi se znamo, ali je jako glupo danas ući u rijaliti sa 55 nepoznatih ličnosti gde je poznata samo Zorica Marković - ističe pevačica.

Nedavno je kao bomba odjeknula vest o elitnoj prostituciji i pevačicama koje su učestvovale u tome, a Maja je to oštro osudila i istakla da legalizaciju ne podržava ni u kom slučaju.

- Ja sam čula, ali nisam deo tog sveta, apsolutno me ne zanima, ali kao mama dva sina sam apsolutno protiv toga i treba da se kazni. Nisam uopšte za legalizaciju prostitucije, već da treba da se ukine, jer država i kažnjava taj zanat zato što je nemoralan. Ne mogu takve žene, starlete i pevačice kojih u poslednjih godina ima koliko hoćeš da budu uzor našoj deci. Uzor je jedan Nikola Tesla, vladika Nikolaj Velimirović, a ne neka starleta koja prodaje svoje telo - priča Maja.

Pevačica ne krije sreću što njeni sinovi nisu krenuli njenim stopama i ne žele da se bave javnim poslom, a sada je otkrila i zbog čega.

- Ja bih bila podrška čime god da se bave, ali ni jedan ni drugi hvala Bogu ne žele da se bave javnim poslom. Kad pogledamo u poslednjih par godina ovo nije profesija ni za koga, zato što je mnogo degradirana profesija nas umetnika i pevača... Nažalost druga vremena, sve se promenilo i meni se to ne dopada, baš je onako sodoma i gomora - kaže ona.

