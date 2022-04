NIKOLA MI JE POKAZAO KOLIKO JE VERA BITNA! Bojana Barović i pevač proslavljaju VASKRS odvojeno, ovo je VAŽAN razlog

Estradni par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za porodične ljude čijem braku se mnogi dive. U prazničnom intervju bivša manekenka i pevač otkrivaju kako će provesti Vaskrs, na koji način poštuju veru i koji su bili najvažniji trenuci u njihovom životu.

- Prelomni momenat u našem životu je bio kada smo dobili dete, u tom smislu je to bilo naše ponovno rađanje. Naravno i mi kada smo se upoznali, to je bio naš novi korak i neko ponovno rađanje - otkriva Bojana, a Nikola se nadovezuje.

NAŠAO MIR U IZRAELU! Nikola Rokvić obilazi manastire po Jerusalimu (FOTO)

- Najbitniji trenutak je rođenje naše dece. Tada čovek spozna potpunu suštinu života. Shvatiš da ne živiš za sebe, nego za nekoga drugog. To je i poenta života. Promenilo nas je, oplemenilo. Veće radosti od te nema.

Pevač ne krije da je suprugu birao za ceo život.

- Naravno da je bitno izabrati partnera za život i čoveka treba gledati po deci i partneru. Po deci kako ih vaspitavate, takva je ta osoba i roditelj, a po partneru jer biramo sa kim ćemo podeliti život. To oslikava samu osobu. Nije teško baviti javnim poslom i sačuvati porodicu. Trebaš izabrati u životu ko želiš da budeš i šta želiš da budeš. Kada postaviš tako neke stvari, ljudi te poštuju i ne postoji kompromis. U nekim trenucima je teže ako izabereš teži put, ali na kraju to ostaje kao jedna velika vrednost - ističe pevač.

foto: Printscreen/Instagram

Bojana priznaje da je Nikola razlog zbog kog se ona okrenula veri.

- Nikola je veliki razlog zbog kog idemo u crkvu i on je veliki inicijator. I ja sam neko ko se mnogo bavi decom i njihovih drugim potrebama, a on je tu više duhovno. Nikola sa decom dosta čita o veri, pušta im crtane filmove koji su o Isusu i na jedan lep način im je to sve približio, kao i meni. Kada sa nekim živim normalno je da poprimimo bolje osobine i da se ugledamo jedni na druge. Oduvek sam bila u veri, ali ne na način na koji mi je on to približio. Nisam toliko dobro razumela veru, dok kroz njega nisam sponzala koliko je vera bitna za nas i našu dušu - objašnjava Bojana za “Blic“, dok Nikola poručuje da je vera bitna u njihovim životima:

- U potpunosti sam shvatio koliko je vera bitna i to je period pre nego što se Leona rodila. Došao sam do te spoznaje koliko je bitno tragati za istinom, čistom ljubavlju i nečim čime bismo postali u potpunosti ispunjeni i išli ka nekom usavršavanju kao ličnosti. Ceo život sam tragao i imao osećaj da želim da spoznam nešto više, suštinu bitisanja, i to se dogodilo kada sam došao do naše vere i shvatio da se tu nalazi naša istina.

Iako se trudi da živi u miru, Nikola otkriva šta ga može izbaciti iz koloseka.

- Najviše me izbaci iz takta bezobrazluk i primitivizam. Želiš sa svima da budeš u dobrim odnosima, a onda vidiš tu neku crtu koja se teško ispravlja. Odaš poštovanje i budeš ispravan prema nekoj osobi, a ona pokaže tu crtu koja mene izluđuje. Gledam da pređem preko svega toga i nastavim onako kako sam i počeo - govori Rokvić, a Bojana smatra da je najbitnije sačuvati glavu u ludim vremenima.

- Trudim se da svakim danom razmišljam o onome što se danas dešava, za pet godina neće biti važno, onda nema potrebe da se nerviram oko toga. I svaki put kad pogledam neku beznačajnu situaciju koja za pet dana neće biti bitna, onda se stvarno trudim da me to ne izbaci iz takta. Trudim se da uvek nađem svoj smiraj, to je ono što je najvažnije i da kada je čovek miran u duši, ne postoje oluje koje mogu to sve da pokrenu - ističe Barovićeva koja za kraj otkriva kako će proslaviti ove godine Vaskrs.

- Svake godine Vaskrs slavimo porodično, idemo u crkvu, naravno nakon toga obavimo porodični ručak. Ove godine je malo drugačije, jer imamo dva različita putovanja. Nikola ide u Izrael gde će da prisustvuje paljenju blagodetog ognja i to ga posebno raduje. Pošto to nije baš putovanje za decu, jer su velike gužve, ja ću biti sa svojom porodicom i otići ćemo na Bled. U tucanju jajima svi vole pobedu, ali mi puštamo decu da pobede. Volimo da se takmičimo između sebe i u tom svemu smo i dalje ostali deca. Pogotovo kada se posti i to je naš prvi mrsni dan. Naravno, deca uživaju u tome, a mi se uželimo svega mrsnog - zaključuje Bojana kroz osmeh.

foto: Dragana Udovičić

kurir.rs

Bonus video:

00:06 Ceca stigla u Hram