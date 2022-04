TATA BIO U KOMI I UMRO, A ONDA I BOMBARDOVANJE! Ana Nikolić o tužnim Vaskrsima pa otkrila da nije htela da bude PEVAČICA

Pevačica Ana Nikolić prisetila se teških trenutaka iz svog života, koje nikada neće moći da zaboravi.

- Ja sam tri godine pre nego što sam počela da se javno bavim poslom pevala, nastupala. Sećam se i dva Uskrsa, 1998. tada mi je tata bio u komi i umro, a sledeće godine je bilo bombardovanje. Ja sam tada otišla u Grčku i tamo pevala na grčkom - ispričala je pevačica.

Ona je otkrila i da je priželjkivala da se bavi glumom, u čemu se kasnije i oprobala, ali da je njen pokojni otac bio taj koji ju je odgovorio od toga da studira glumu.

- Ja sam stvarno želela da budem glumica, ali moj pokojni tata... Nije on bio strog i nije kao da je hteo nešto da mi zabrani, ali meni je bilo dovoljno kad me pogleda, spomenem mu glumu, a on kaže "Ma, kakva gluma, vukovac si, studiraj nešto pametno". Ja sam htela da polažem prijemni posle treće godine gimnazije, ali me eto tata odgovorio. Ali ja sam uvek govorila da zanimanje pronađe tebe, a školovala sam se za nešto drugo - ispričala je Ana u Vikend premijeri.

foto: Printscreen/Ami G

