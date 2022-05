UŽAS, FUJ! Saška Karan ŽESTOKO POPLJUVALA Konstraktu! Nije štedela na uvredama: PREDVIDELA JOJ KATASTROFU NA EVROVIZIJI

- Evo sad ću se nasmejati. Mislim da je to užas. Prvo reči u pesmi "umetnica mora biti zdrava", mislim van pameti. Sa jedne strane razumem to da je samo to samo za Srbiju i naš region. Pa da se izazove pažnja sa nečim što je bezveze - rekla je pevačica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Voditelj Miloš Anđelković se nije složio sa izjavom pevačice i istakao da su mnogo dublje poruke nego što mogu da se čitaju na prvu. Dodao je da je višeslojna pesma i da može da se razume na mnogo načina.

Pevačica je ostala pri svojim rečima i navela da će pesma na Evroviziji proći katastrofalno.

- To je baš tako kako ja kažem da jeste. Drugo taj spot kako peru ruke, mislim da će to na Evroviziji biti katastrofa. Mislim da je bolje da se tamo pojavi naša prava srpska pesma, sa našom nošnjom. Je l' vi stvarno mislite da će tu biti nekog uspeha. Ja ću svakako navijati za Srbiju, iako mislim da je ovo fuj - rekla je pevačica.

