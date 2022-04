MARIJA ŠERIFOVIĆ PRIZNALA ŠTA MISLI O KONSTRAKTI! Pevačica progovorila o najtežem momentu karijere BILA SAM PARALIZOVANA OD STRAHA

Naime, naša jedina evrovizijska pobednica progovorila je o strahu zbog kog je jedva bila u stanju da istupi na scenu 2007. godine.

- U polufinalu sam se paralizovala od straha. To je stvarno bio strah. Bila je to odgovornost u smislu, kukala mi majka gde ću da se vratim u Srbiju ako ne otpevam kraj dobro. Onda sam samo nekom metodologijom ušla u fokus. Kada sam izašla na scenu unutra je bilo 18.000 ljudi, ali ja nikoga nisam videla niti čula. U potpunom sam fokusu bila - istakla je pevačica.

Pevačica se potom osvrnula i na ovogodišnju predstavnicu Konstraktui istakla da joj želi jedan ozbiljan plasman.

- Navijam za nju 11, nema od 0 do 10. Ko god da je predstavnik ja ga podržim jer je osoba sa pasošem Republike Srbije. To mi je obaveza, dužnost i smatram da tako treba da od onog trenutka od kada je neko izabran treba da ima punu podršku svoje nacije ili populacije koja to prati. To govorim kao neko ko to nije imao. Želim Konstrakti jedan ozbiljan plasman - rekla je pevačica.

