TERZA OTKRIO DETALJE DRUŽENJA SA ARKANOM Iskreno progovorio o odnosu sa Cecom: Spomenuo i Anastasiju, a ŠOKIRAO IZJAVOM O VELJKU

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić osvrnuo se na odnos koji je imao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, ali i na to u kakvim je odnosima sa njegovom porodicom.

On je u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji istakao da ga je život često povezivao sa ljudima sa "druge strane zakona", što ga je i formiralo kao ličnost.

- Nisam cvećka u smislu svog nekog životnog puta. Bio sam blizak sa ljudima sa one strane zakona. I to nije tajna. Tako se namestilo od mog detinjstva i mladosti i sagledavao sam život drugačije nego drugi sportisti. I verovatno je to uticalo da budem ovo što sam sada - kaže Zvezdan Terzić.

O Željku Ražnatoviću Arkanu imao je samo reči hvale, ističući da je on bio ozbiljan mangup i ozbiljan profesionalac.

- Željko je bio jedan mangup i ostaće mi u sećanju kao ozbiljna, harizmatična ličnost. Imali smo nesporazume oko fudbala, nije to bilo med i mleko. Željko je utakmicu doživljavao kao megdan. Bio je veoma profesionalan. Ozbiljan čovek je bio i pamtim ga kao ozbiljnog mangupa. Bio je hrabar, čovek za respekt. Muškarac u svakom smislu te reči - kaže Terza.

On je otkrio i da se ne viđa sa porodicom pokojnog Arkana, ali o njoj je imao samo reči hvale.

- Pa ne čujemo se, ne viđamo se, ali ja volim tu porodicu. I malog Veljka, malu Anastasiju i Cecu. Ali jednostavno nemamo zajedničke teme i razlog da se čujemo i vidimo. Kad god se vidimo, vidimo se u nekoj najsrdačnijoj atmosferi. Kad god bi im trebalo nešto, ja bih im uvek pomogao - otvoreno je rekao Terzić, koji nije štedeo reči hvale za celu porodicu.

- Veljko Ražnatović trenira boks u Zvezdi, hvale mi ga da je odličan i jako talentovan - otvoreno kaže Terza.

Ovakav stav pomalo je iznenadio sve, budući da je Veljko Ražnatović bio u dugogodišnjoj vezi sa Mašom Terzić, a Anastasija Ražnatović sa mlađim Terzinim sinom Konstantinom Terzićem.

