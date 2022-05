PA I ZATVOR JE ZA MUŠKARCE! Zvezdan Terzić otvoreno o BEKSTVU I BORAVKU IZA REŠETAKA: Jedna stvar ga je SPASILA!

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, prisetio se vremena koje je proveo u bekstvu, a kasnije i u zatvoru.

U emisiji "Sceniranje" Terzić je priznao da se nada da će biti oslobođen od optužbi koje mu se stavljaju na teret i ističe da je postupak protiv njega bio baziran na ličnom nivou.

foto: Kurir televizija

- Nadam se da će se farsa od ovog suđenja završiti do kraja godine. Indikativno je da se meni sudi za transfere koji su se dogodili za vreme devedesetih godina, kada je bila neformulisana regulativa pod zidom sankcija, gde je OFK Beograd učio kako treba da se radi transfer igrača od Crvene zvezde i Partizana. I nikom nije procesuirano, nego OFK Beogradu. I to dovoljno govori da je to bilo na ličnoj osnovi - rekao je Terzić u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Zvezdan Terzić proveo je tri godine u bekstvu van Srbije, a kako kaže, za to vreme najviše su patila njegova deca.

- Bio sam tri godine van Srbije. Mislim da su moja deca najviše kažnjena, jer su u vreme puberteta, kada im je otac bio najpotrebniji, bili bez mene. Kada su imali milion pitanja za oca, koji nije bio tu jer je neko dao sebi za pravo da glumi državu. Srećom, njih više nema tu da budu bilo kakav odlučujući faktor. Nadam se da će se to završiti do kraja godine - istakao je Zvezdan Terzić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sebe ne smatram žrtvom, jer smatram da sve što mi se desilo u životu me je očvrslo. Danas sam drugačiji čovek, jer sam i te stvari proživeo. Biti u situaciji da napustite svoj grad i svoju državu, da ostavite svoju porodicu i tri godine budete van zemlje. Sam sam se prijavio i sedam i po meseci sam proveo u pritvoru sve zbog nekog događaja koji se desio 1998. godine, pre 24 godine.

Prisetio se i vremena koje je proveo u zatvoru, gde je, kako kaže upoznao mnoge zanimljive ljude.

- Lako sam podneo zatvor. Svi mi mislimo da smo rođeni za velike stvari, dok nam se ne desi nešto ružno. Posle sunca mora da dođe kiša, naravno, to su neke faze u životu koji moraš da izneseš na pravi način. Pa i taj zatvor je za ljude, za muškarce. Nosi to kako treba. Tamo sam upoznao mnogo kvalitetnih ljudi iz raznih sfera. Bio sam spreman za te stvari. Sam sam se predao, rekao sam, ajde sudite mi više o čemu se radi. Daj da završavamo to. Iako OFK Beograd nikada nije istakao odštetni zahtev. Iako su ljudi trpeli ogroman pritisak dok sam ja bio u bekstvu. I u vreme najvećeg pritiska policije skupštine OFK Beograda, njih 71, svi su se odazvali i potpisali da Zvezdan Terzić nije oštetio OFK Beograd, već ga je obogatio. To je urađeno u vreme najveće hajke.

foto: Kurir televizija

Generalni direktor Crvene zvezde otkrio je da ga je u celom ovom procesu spasio savet prijatelja, koji je dobio neposredno nakon stupanja na čelo OFK Beograda.

- Mene je spasio savet koji sam dobio na samom početku mog upravljanja OFK Beogradom, a to je da nikome ne dam ni pedeset maraka u ruke, a da mi on ne potpiše bar na salvetu. I mene je to spasilo. Čitava država je tada funkcionsisala u sivoj zoni, sve se radilo na crno, a mene je spasilo što sam sačuvao jedan ogroman džak sa original priznanicama. Koliko god da tužilaštvo tražilo dokaze, mi smo imali sve da opravdamo. To me je spasilo, to je veštak utvrdio i na osnovu toga očekujem oslobađajuću presudu - isktakao je Terzić.

