ISKORISTI ŠANSU KARIJERE, DOĐI DA OSTANEŠ - PRIJAVI SE DA BUDEŠ MOZZARTOV OPERATER!

Posao na uplatnim mestima za mnoge je prvi u životu i na početku deluje kao usputna stanica dok se ne završi fakultet ili ne pronađe posao u struci. Ipak, kompanija Mozzart prepoznaje rad, trud i zalaganje, pa to i nagrađuje napredovanjem. Mnogi operateri vrlo brzo zakucaju na vrata beogradske centrale regionalnog lidera u priređivanju igara na sreću! Neki odu i korak dalje, te ostvare internacionalne karijere, jer kako se Mozzart razvija, razvijaju se i njegovi zaposleni!

Operateri su već godinama primer zašto je ova uspešna srpska kompanija, koja posluje na čak deset tržišta i na tri kontinenta, sinonim za karijerno napredovanje. Samo u prošloj godini u centralu Mozzarta stiglo je 50 kolega sa uplatnih mesta širom Srbije.

Prvo lice koje kandidati za operatere vide kada dođu na razgovor za posao je Branka Biočanin, specijalista za regrutaciju i selekciju. Njoj je rad na uplatnom mestu dobro poznat, jer je i sama krenula od kucanja tiketa.

Ona je u Mozzartu skoro 15 godina, a počela je sasvim slučajno u rodnom Vrbasu, kao zamena sestri koja je bila na porodiljskom odsusutvu.

„Počela sam da radim sa samo 19 godina, a posle nekoliko napredovanja stigla sam do pozicije šefa uplatnog mesta u Novom Sadu. Moje ambicije tu nisu stale, dopao mi se sistem rada kompanije i mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja. Imala sam viziju da se zaposlim u Ljudskim resursima i pređem u centralu, a kao najlepše iskustvo ću pamtiti posao predavača u Centru za obuku. Mentori i kolege su se potrudili da me usmere, a kompanija mi je omogućila dodatne edukacije iz oblasti koje su potrebne u tom poslu, odnosno obrazovanje na Univerzitetu na smeru psihologije, tako da tu moje usavršavanje i napredovanje nije stalo“, objašnjava Branka.

Biočanin ističe da se u Mozzartu zaista prati razvoj, rad i trud zaposlenih, te se i ravnopravno unapređuju svi:

“Napredovanje u Mozzartu je „sigurica“, kako bi mladi to rekli. Poruka za njih je da se prijave za rad na našim uplatnim mestima, jer kasnije mogu stići do veoma visokih pozicija u kompaniji, do posla u HR-u, PR-u ili u raznim drugim oblastima koje su veoma popularne na tržištu rada.“

