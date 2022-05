SEKA ALEKSIĆ OTKRILA SVOJ SKRIVENI TALENAT! Peva, glumi, kuva, a sada ŠOKIRALA SVE: Ovo bi mogla da radi svaki dan

Pevačica je istakla da joj je košenje trave veoma zanimljivo i da bi to mogla ceo dan da radi umesto treninga.

foto: Nemanja Nikolic

- Mislim da ljudi to već sve znaju. Ja sam toliko luda da ja to sve i govorim. Talenat za glumu i kuvanje sve sam to već pokazivala i radila. Znas šta znam dobro da radim? Da kosim dvorište. Neki dan kada su Veljko i deca bili u dvorištu i kosili. Veljko me je zamolio da pridržim kosačicu, ali kad sam je uzela i počela da je guram. Čak sam rekla ako može ovo umesto treninga ceo život ću ovo - rekla je pevačica.

Kurir.rs

