TOMA ME DRŽAO ZA RAME, A KSENIJA ZVALA PRE KOBNOG DOGAĐAJA! Velika ispovest Golubovića: Evo kakvo je bilo druženje sa POZNATIMA

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović izneo je tajne života koje malo ko zna.

On je u ispovesti otvorio dušu o privatnosti, pa pomenuo Kseniju Pajčin i Tomu Zdravkovića. Kristijan se osvnuo na period kada je ludovao beogradskim noćima i otkrio kome je dao najveći bakšiš.

- Toma Zdravković je od mene dobio 5.500 maraka u jednom restoranu. Lepa Lukić je to veče uzela 11,12.000 maraka i Cune Gojković je uzeo skoro 20.000 maraka, to je ono što sam ja video svojim očima za jedno veče. Ta atmosfera ne može da se ponovi, da te za rame drži Toma Zdravković... Peva ti na uvo, ja ne znam gde se nalazim! Toma sedne mom ocu na nogu, pijan moj ćale, pijan Toma, to je haos bio! To je bilo doba mangupa. Toma se najviše žalio na tu njegovu tugu, na žene, na tu njegovu boljku... Te boli me ovo, te boli me ono, ovde me steže... Ja mu kažem: "Ma, nije ti ništa", udarim ga po leđima, on mali čovek poskoči - otkriva Golubović.

foto: Printscreen/Youtube

Golubović je istakao i sa kojim ženama se u tom periodu družio.

- Bile su tu neke devojčice za koje smo urgirali da postanu zvezdu. Sada su one mame, babe, ko zna šta sve... Teško se pre probiralo ako nemaš fantastičan glas da prođeš bez dobre "hoklice" ili da imaš dobru zaleđinu, nije moglo. Družio sam se sa Ksendžom, sa Marinom Perazić - kaže on, pa dodaje:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ksenija Pajčin je bila posebna, bila je kao praćka! Nisam mogao ni da naslutim da će joj se tako nešto desiti. Zvala me je malo pre onog njenog kobnog okretanja kolima pred Lipovačku šumu, pričali smo između ostalog i o tom njenom dečku, ona mi je rekla da ga mnogo voli, da je posesivan, ali da se svađaju non-stop. Ona je bila takva, bila je fajter - ističe Kristijan.

- Nije se ona nikad tukla, ali sećam se da smo išli kod nekog gazde lokala u Belo polje koji joj nije isplatio pare za neki nastup, njoj i plesačicama, uvek je bila srčana, kaže: "Sad ću da mu je*em mater"! Takva je bila, borbenjak, vatrena, to je bio neki sitan novac, nekih 700 evra i mi smo joj platili taj nastup. Bila je drug kakvog nema, volela je da vozi brzo kola, pogibijalna, a bila je fatalna za muškarce! Jedan čovek je poginuo zato što joj se obratio na loš način! Jedan ozbiljan dečko je reagovao, sin jednog mog velikog prijatelja, bila je tu par incidenata... Taj dečko koji joj se samo obratio je poginuo. Ona je bila fatalna, kao što je recimo Sofija Loren, kao što je Greta Garbo, Merilin Monro, to je takva žena - zaključuje Kristijan u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ.