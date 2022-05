GOLUBOVIĆ BESAN NA BIVŠU ŽENU: Ćerku nisam video 7 meseci! Odrekao sam se kriminala, prevara, Beograda i shvatio da sam ROB

Bivši rijaliti igrač Kristijan Golubović otvorio je dušu i o svom trećem braku sa Ivanom, koja mu je rodila ćerku Veru.

Kristijan je Ivanu javno prevario tokom boravka u "Zadruzi 4" sa Kristinom Spalević.

- Sa Ivanom sam se vnčao 2015. godine u crkvi, bili smo u Dizeldorfu. Samo 10 dana pred rođenje mog drugog deteta, ćerke Vere. Hteo sam da budemo venčani, a ne kao prvi put da napravim grešku, kada sam bio mlad i lud. Ovekovečili smo tu vezu crkvenim brakom, devojka je bila nevina, bila je iz druge okoline, bila je sasvim patrijahalna i držela je do toga. Želeo sam da ima brak, da u braku rodi dete, a ne da bude vanbračno. Međutim, nisam želeo da bude nemački matičar, nego je ona imala želju da je oženim u njenom rodnom gradu Kraljevu, da živimo tu i po njenim pravilima, to je bio uslov da joj dokažem da je volim i da mi je stalo do nje i porodice s njom - ističe Kristijan u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam se svega odrekao! I kriminala, Beograda, putovanja, avantura, prevara, sve je bilo u sasvim normalnom redu pet godina, i onda posle pet godina sam shvatio da sam ja rob jedne osobe i da je sve po njenom. Da bi sada opravdala neke svoje krađe i branjene da vidim dete na regularan način, pošto sam mu ja otac, kao što mu je ona majka, ali ona to ne želi, ona želi da mu ona bude i otac i majka! Sedam meseci nisam video svoju ćerku... To vam sve govori. Zamislite tu sebičnost majke da dozvoli da dete svog oca, glavnu figuru u svom životu, nema pored sebe! Nismo zajedno, emotivno sam te uništio, obrukao, ponizio... Okej, koliko to košta? 300.000 sam joj dao u kešu - otkriva Kristijan, pa nastavlja:

- Dete mogu da vidim u određenim uslovima, a ti uslovi za mene nisu normalni! Da meni neko ili nešto određuje kakav ću ja otac da budem, koliko ću svom detetu da dajem i gde ću s njim biti... Da budem sa svojim detetom sat, dva ili tri i da se ograničavim, da budemo zavoreni u neka četiri zida i da kao degenerici slažemo "lego" kockice?! Evo, ovako da vam kažem, ili ću imati ćerku kako treba ili ću je se odreći! Rećiću da više nemam dete, a dete kad poraste i kad ne bude imala mozak od majke i tašte, nek nađe svog najboljeg oca i neću joj davati bednu alimentaciju 18.000 dinara, koliko su mi odredili, nego 18.000 evra - priča srčano Golubović.

foto: Printscreen/Premijera

