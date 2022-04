ZNATE LI DA ME NIJEDNA KOJU SAM NAZVAO K*RVETINOM NIJE TUŽILA? Golubović kaže da je ESTRADA puna prostitutki, samo jedna PRIZNALA

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović nije iznenađen najnovijim dešavanjima po pitanju elitne prostitucije, jer kaže, da se to odavno sve zna, samo je pitanje kad će koji klan da se obelodani.

On je istakao da se po gradu zna koliko ko zarađuje, kao i da je to javna tajna, piše Svet.

- Nije me iznenadilo Dajanino hapšenje. Zna se po gradu ko koliko i na koji način zarađuje. Javna je tajna koja je za šta specijalista. Pu*enje, grupnjaci, izdržljivost, tačno znaš koju za šta zoveš generalno. Sad da li i ko treba da padne u datom momentu, to je druga stvar. Prostitucija je svuda rasprostranjena, ima je u svim sverama, samo je ova svima najzanimljivija jer su u pitanju osobe koje svi poznajemo. Kad mi dođu stranci, traže elitnu za noć, hoće da je namontirana, sa silikonima, sa dobrim kolima, da ga vozi do restorana, na primer, na najjaču večeru, one su od 500 do 1.500 evra - kaže Kristijan, pa nastavlja:

foto: Nenad Kostić

- Od toga daje deo makrou, deo ide njoj. Ali one mogu da časte kao masažom, pa tu ide dodatna lova, pa ako se taj baja čuje sa nekim ortakom, i on dođe, priključi se na duploj penetraciji, eto još parica. I nakupi se to, a ona od cele sume dužna je makrou da zna deo samo od osnovne, dogovorene cifre, ostalo ide njoj. Otkud makro zna šta je ona sve radila u hotelu i koliko je para uzela. Dobije pare ili i odlazak u butik, kako ko. Njoj to nije ništa, ona će svakako da se je*e ako joj se je*e, a ovako može lepo da zaradi. Za noć pokrije sebi kiriju, račune, pošalje roditeljima pare, I može opet da pretekne. Njih ima svuda, i u rijalitiju i generalno na televiziji. Pa, zašto mene nije ni jedna tužila kada sam je nazvao kurvetinom? Zato što bih na sudu izneo imena ljudi sa kojima je bila, koliko je uzela i šta su joj radili. Sve se zna. Mina je tu ispala najčasnija i poštenija, ustala i priznala šta je radila, skidam kapu.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/svet

Bonus video:

00:10 Brutalni dekolte Andreane Čekić