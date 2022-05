MAJA NIKOLIĆ IZNELA INTIMU: Progovorila o deci, razvodu, najtežem životnom trenutku, a onda iznela sve o NEPRISTOJNIM PONUDAMA!

Pevačica Maja Nikolić otkrila je detelje iz svog privatnog života.

Pevačica je iznela detalje o svojoj porodici, kao i da li ima nepristojne ponude.

Koji su Vam najlepši, a koji nateži trenuci u životu?

- Najlepši trenuci su rođenja mojih sinova, jer prisustvuješ veličanstvenom čudu prirode, a smrt moje mame mi je najteži trenutak, jer je umrla mlada, sa 59 godina, od raka i svi smo propatili sa njom.

foto: Nemanja Nikolić

Da li Vam je teško to što ste sami odgajali decu?

- To su divna deca i biti mama nije lak poziv, ali je najlepši! Moji sinovi su dobra deca i uvek smo sve - i lepo i ružno - prolazili zajedno. Ne sećam se da su mi zamerali, jer sam uvek tu da ih saslušam i da se dogovaramo zajedno. Uvek sam poštovala njihove stavove, trudila se da ispoštujem njihove želje i bila im vetar u ledja.

Da li ste imali neke nepristojne ponude i koje su vrste bile?

- Nikada u životu nisam imala nepristoje ponude, jer kada razgovor krene u nekom smeru koji meni ne odgovara, inače i u privatnom životu, bilo kada, ja imam svoj stav koji vrlo jasno izražavam. Sve zavisi od osobe, da li će dozvoliti da joj neko da takvu ponudu ili ne, ja sam žena koja je potekla sa festivaslih nastupa i nikada nisam davala povoda da u mom okruženju budu ljudi koji bi mi ponudili nešto. Kada osetim da mi nešto ne odgovara, ja to i kažem. Moj stav i moj odbrambeni sistem tako reaguje. Mislim da sve potiče od kućnog vaspitanja i mi sami dozvoljavaimo da nam prilaze sumnjivi likovi ili da budemo okruženi časnim i dobrim ljudima sa kojim radimo.

foto: Dado Đilas

Da li se kajate zbog neke odluke u svom životu?

- Ne kajem se ni zbog jedne odluke i svom životu, jer nisam imala bolje u to vreme kada sam bila mlađa. Tako da, zbog svih tih odluka, ja sam danas ovo što jesam i to je bio moj put. Nisam imala bolje izbore da napravim. Svakako se ne bih vraćala u prošlost, jer to ne možemo da ispravimo. Moja najveća nagrada su moji sinovi, Novak i Lazar, to što sam se razvela stoji iza izreke "Bolje dobar razvod, nego loš brak", ne patim ni zbog jedne svoje odluke, jer sam sve radila od srca i iz ljubavi.

Da li bi se Vi prijavili za Evroviziju?

- Naravno da bi se prijavila, problem je što organizatori ne dozvoljavaju afirmisanim ljudima da pobede i da odu da predstavljaju našu zemlju u Evropi. Svedoci smo skandala koji se dešava iz godine u godinu, niko ko je iole poznat ne pobedi. Pre par godina, učestvovao je i Dženan i njemu nisu dozvolili da predstavlja našu zemlju, imao je divnu baladu, učestvovala sam i ja i mnoge druge poznate ličnosti, ali jednostavno nisu dozvolili da neko od poznatih ode. Sam skandal sa Acom Lukasom govori o tome da oni ne žele da neko afirmisan i neko ko dobro peva i ima kvalitetnu pesmu nas predstavlja. Oni žele da neki njihov igrač ili pevač, neko ko je u timu RTS ili neko koga su oni interno izabrali, žele da ta osoba predstavlja našu zemlju, a ne neko ko ima zasluge više godina, ili neko ko je doneo i skup nastup i skup performans. Ja sam se mnogo trudila, ali videla sam da oni to ne dozvoljavaju, moja pesma je tada bila najbolja i isto sam prošla kao Aca Lukas, žiri mi nije davo glasove i izmislili su glasove publike.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Informer