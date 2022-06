HITNA POMOĆ ULETELA U RIJALITI! Učesniku naglo pozlilo, morali da ga prikače na APARATE, sad otkrio šta mu se dogodilo

Član grupe Beogradski sindikat Ognjen Janković prisetio se u emisiji "Realna priča" svog angažmana u projektu "Surviver", ekstremnih uslova za život i koliko ga je taj projekat promenio.

foto: Kurir televizija

Iako nije bio učesnik, već iza kamere, voditeljki Isidori Lukić je ispričao kroz šta je sve prolazio zajedno sa ekipom na pustom ostrvu.

foto: Kurir televizija

Otkrio je da je zbog velikog stresa mislio da ima srčani udar, da se nakon takmičenja vratio kao iz logora, pa priznao i kroz šta su sve učesnici prolazili.

- Posle premijere prve epizode Survajvora morali smo da zovemo hitnu pomoć jer sam mislio da sam dobio srčku. Toliko me je sve zabolelo oko srca, prikačili su EKG ali hvala Bogu nije bilo ništa. To je bio neki spazam, ne znam ni ja da objasnim. To je bilo na nervnoj bazi, ti si tri meseca u intenzivnom stresu. Ja sam i ovako mršav, vratio sam se kao da sam pušten iz logora na slobodu posle Survajvora - ispričao je Ognjen.

foto: Kurir televizija

Kaže da mu učešće u Survajvoru promenilo život.

- To mi je promenilo život, otreznilo me je. Ja sam kao mlađi izgarao za posao, idealan zaposleni. I dalje to radim, ali tada sam shvatio šta je život i gde je granica. Prve neke negativne reakcije na sindikat su me pogađale. To je bio stres. Zeznuto je to. Moja majka nikada nije očekivala da ću se ja baviti javnim poslom. Ko je znao da ću ja 1998. godine i svog prvog nastupa, da ćemo se progurati. Mi smo tad zvučali jezivo. Ja sam zaista objektivan i zvučali smo jezivo - rekao je Ognjen gostujući u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

