ADVOKATICA DŽONIJA DEPA KONAČNO PROGOVORILA O ODNOSU S GLUMCEM: Ceo svet ih spaja, a evo šta ona ima da kaže na to!

Advokatica Džonija Depa, Kamila Vaskez, izjavila je da su glasine o njenoj romansi s glumcem neetičke i seksističke. U novom intervjuu za "Good Morning America", Vaskez govori kako je bila razočarana što su ljudi mislili da su njene reakcije sa slavnim glumcem na bilo koji način neprikladne ili neprofesionalne.

- Jako mi je stalo do mojih klijenata i očito smo se zbližili, ali mislim na ceo tim, i to naravno uključuje Džonija - govori Vaskez, koja je Depova advokatica, ali i prijateljica više od četiri godine.

- To je takođe neetička i seksistička optužba. Žalosno je i razočaravajuće, ali ne mogu da kažem da sam iznenađena - dodaje.

Vaskez, koja ima kubanske i kolumbijske korene, ističe kako grli sve ljude, te dodaje da joj se slomilo srce što je morala da gleda Depa dok svaki dan sedi i sluša najstrašnije optužbe od strane svoje bivše supruge, Amber Herd.

- Kada bih mogla da pružim bilo kakvu utehu, onda bih to, naravno, učinila, bilo da ga držim za ruku ili da mu dam do znanja da smo tu i da ćemo se boriti za njega jer je to zaslužio - govori.

Vaskez dodaje da je vrlo srećna u vezi sa svojim dečkom Edvardom Ovenom.

Inače, advokatica je vrlo brzo stekla mnogobrojne obožavatelje tokom šestonedeljnog suđenja Džonija Depa protiv njegove supruge Amber Herd zbog svog žestokog unakrsnog ispitivanja. Nakon suđenja u kojem je glumac pobedio, izjavila je kako je nova pažnja bila previše za nju.

- Ipak, ako mogu da budem inspiracija mladim ženama koje žele da idu na pravni fakultet, studiraju i vredno rade, onda se sve isplatilo - zaključuje.

