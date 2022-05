POGLEDAJTE KAKO JE ADVOKATICA DŽONIJA DEPA IZREŠETALA AMBER HERD: Posle onog što je isplivalo, preti joj POLICIJSKA ISTRAGA?!

Advokatica Džonija Depa, Kamila Vaskez, ispitivala je Amber Herd, a dotakla se njenih fotografija na kojima je izgledala sveže tokom javnih nastupa. U tom periodu ju je navodno Dep tukao. Sudu je prikazan isečak Amber Herd koja se pojavljuje u "The Late Late Show" s Džejmsom Kordenom u decembru 2015. bez vidljivih tragova nasilja ili modrica na licu.

Modrice i dalje ostaju misterija

Herd je ranije svedočila da je noć pre pojavljivanja u toj emisiji mislila da će umreti kada ju je Dep navodno udario u glavu i pokušao da je uguši jastukom. Tvrdila je da ima podlive ispod očiju, a istakla je i to da je mislila da joj je slomio nos i raskrvario usnicu. Herd je na sudu rekla da je njen tim za šminkanje morao da zamaskira rane i nanese "super težak, crveni mat ruž" kako bi sakrila svoju krvavu usnu pre pojavljivanja u emisiji Džejmsa Kordena.

U svom svedočenju je rekla:

"Zabrinula sam se da neću moći da sakrijem modrice i otoke. Nosila sam hladne obloge celu noć, a sledećeg dana sam razmišljala kako bih to sakrila. Kockala sam se i mislila da bih možda uspela, došla je moja ekipa za frizuru i šminku. Zaobišli su modricu prekrivši je teškom šminkom, težom šminkom od uobičajene šminke za modrice", rekla je tada Herd, prenosi Daily Mail.

"Sećam se da mi je usna još uvek krvarila i natekla, pa smo napravili ovaj stvarno gusti super teški mat crveni ruž za usne i sećam se vrlo dobro da nismo imali izbora. Ovom prilikom nismo imali izbora jer smo morali da sakrijemo moju nateklu usnu", dodala je glumica.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Depova advokatica, Kamila Vaskez, osporila je Herd u nekoliko incidenata za koje ona tvrdi da ju je Dep napao. Vaskez je pitala o incidentu u Rusiji u junu 2013, gde je Herd tvrdila da ju je Dep udario u lice. U to vreme, Dep je bio u drugoj zemlji i promovisao svoj film "The Lone Ranger". Sudu je prikazana fotografija bivšeg para koji radi na događaju za film, a Vaskez je upitala Herd može li da vidi bilo kakve povrede na svom licu. Herd je rekla da ne može.

Advokatica je bila oštra prema glumici

Nakon toga je Vaskez prikazala fotke s Met Gale 2014, kada Herd tvrdila da ju je Dep ponovo pretukao i pustio slomljenog nosa. Ipak, sledeće večeri pojavila se na fotografijama bez ikakvih tragova nasilja na događaju u čast komičara Dona Riklesa. Herd je to objasnila na sudu:

"Trebalo je da vidite kako je izgledalo ispod šminke." Nakon što su joj pokazali još jednu fotografiju bez tragova nasilja, Herd je insistirala na tome da ju je Dep udarao po licu, te da joj je slomio nos. Sudu su takođe prikazane slike Herd u haljini s golim leđima, na premijeri Depovog filma "Mortdecai" u Tokiju 2015. Herd je ranije tvrdila da ju je Dep pretukao, ali je priznala da na fotografijama nisu vidljivi tragovi. U svom ranijem svedočenju, Herd je detaljno opisala incident u njihovoj hotelskoj sobi.

Vaskez je tada upitala Herd kako su fotografije njenog lica u modricama završile na naslovnici časopisa "People" nakon što je podnela zahtev za zabranu prilaska u maju 2016. Herd je rekla da ih nije "lično" dala časopisu. Vaskez je sarkastično upitala znači li to da Herd "štiti" Depa, kako je ranije opisala.

Vaskez je dalje pitala Herd o nizu fotografija koje je porota videla, a na kojima je onesvešćeni Dep. Jedna od tih fotki bila je u njihovom hotelu u Tokiju 2013, a druga je bila na njihovom privatnom ostrvu na Bahamima. Vaskez je konstatovala:

"Čini se da stvarno volite da slikate gospodina Depa dok spava." Herd je rekla da je to uradila kako bi dokazala Depu da se onesvestio jer bi on to porekao nakon što bi se probudio. "Mrzela sam to, mrzela sam... Htela sam da traži pomoć. Okružen je pomagačima", dodala je Herd.

Vaskez je tada pitala Herd za sliku Depovog stola u njegovom domu u Los Anđelesu u martu 2013, za koju je glumica tvrdila da pokazuje kako se Dep drogira. Depova advokatica je tada poručila Herd da sto izgleda čisto, te da na njemu nema naznaka kokaina. Na šta je glumica dodala da je sto čist jer je Dep sav kokain ušmrkao.

Glumici se ne piše baš najbolje

Amber Herd bi mogla da se suoči s policijskom istragom za krivokletstvo, kažu pravni stručnjaci nakon što je zvezda priznala da nije dala 3,5 miliona dolara iz brakorazvodne nagodbe Džonija Depa u dobrotvorne svrhe uprkos tome što je rekla Visokom sudu da je dala, piše Daily Mail.

Nakon što se par razveo 2016, Herd je rekla da će podeliti nagodbu od 7 miliona dolara između Dečje bolnice Los Anđeles i Američke unije za građanske slobode (ACLU). Međutim, dajući dokaz na njihovom suđenju za klevetu u ponedeljak, Herd je rekla da još nije uplatila punu donaciju jer ju je Dep tužio za 50 miliona dolara u martu 2019. Depova advokatica Kamila Vaskez takođe je utvrdila da je Herd imala novac mesecima pre tužbe, ali nije donirala novac kako je obećala.

Razotkrivanje je dovelo do optužbi da je Herd obmanula javnost kada je govorila o donacijama u raznim emisijama i da je možda lagala pod zakletvom. Šon Kolfild, partner u advokatskoj firmi "Hodge, Jones i Allen", rekao je za MailOnline da bi Herd mogla da se suoči s istragom za krivokletstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pravni stručnjak Mark Stivens takođe je rekao da bi policija mogla da istraži tvrdnje jer je, kako je kazao, Herdin pravni tim nadmašen od strane Depovog.

"Notorno je teško pokrenuti i procesuirati slučaj krivokletstva. Morate pokazati da je neko namerno govorio laži, a ne da se zbuni ili pogrešno seća. Mislim da bi to bilo jako teško uraditi", rekao je Stivens.

"Policija bi to mogla da istraži, ali verovatno je ne bi procesuirala. Slučaj se ne tiče toga na šta je potrošila novac, već toga šta se dogodilo tokom njihove veze", dodao je pravni stručnjak.

