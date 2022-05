ZLOSTAVLJAO ME JE, LEŽAO JE NA MENI, POVRAĆALA SAM I BILO JE KRVI PO PODU: Horor svedočenje Amber Herd! Evo šta je sve iznela!

Pod budnim okom javnosti nastavlja se suđenje "vredno" 100 miliona dolara između bivših supružnika Džonija Depa i Amber Herd, a nakon što je holivudski glumac u prethodnih 13 dana pozvao 27 svojih svedoka, 36-godišnja manekenka je kao svog prvog svedoka pozvala stručnjaka za nasilje u porodici Don Hjuz, a zatim i je i sama detaljno iznela kroz šta je sve prolazila.

Amber Herd se slomila pred budnim okom javnosti dok je opisivala kako ju je Džoni Dep seksualno napao flašom pića. Ovo emotivno svedočenje je njen tim advokata nazvao predstavom njenog života.

Navodni napad se dogodio u martu 2015. godine u Australiji u iznajmljenoj kući u kojoj je Džoni Dep živeo dok je snimao "Pirati sa Kariba 5". A zanimljivo je i to da je ovo isti incident u kome je Džoni Dep odsekao prst, za šta je tvrdio da je Amber bacila flašu zbog koje je zadobio povrede, a ona je izjavila kako nije videla da je Depov vrh prsta odsečen.

foto: Jim LO SCALZO / AFP / Profimedia

"U nekom trenutku je bio na meni, vrištao je da me je**no mrzi i da sam mu uništila je**ni život“, ležala sam na radnoj ploči i držao me je za vrat. Gledam ga u oči i više ga ne vidim. Sve je bilo crno. Nikda nsam bila toliko uplašena u životu. Gledao je u mene. Pokušavala sam da doprem do njega, da na neki način kažem da sam to ja, pokušala sam da dođem do Džonija. Glava mi je udarala o zadnji deo šanka i nisam mogla da dišem. Sećam se da sam pokušala da ustanem da mu kažem da me je stvarno povredio. Nisam mogala da dišem. Nisam mogala da doprem do njega. Nisam mogla da ustanem", ispričala je Amber jecajući.

Nakon tog momenta Amber su preplavile emocije, a zatim je nastavila detaljno da opisuje događaje.

"Ne sećam se šta sam rekla, samo se sećam da sam zaista bila mirna, da nisam želela da se krećem. Sećam se da sam gledala po sobi, gledala sve razbijene flaše, razbijeno staklo i sećam se da nisam htela da se pomerim, jer nisam znala da li je razbijena, nisam znala da li je boca koju je imao na meni razbijena. Nisam to mogla da osetim, nisam osećala bol, nisam osećala ništa. Ne znam kako sam se spustila sa radne ploče. Sećam se samo da sam bila u kupatilu. Sećam se povraćanja, zvuka koji je ispuštao moj glas. Izgubila sam kontrolu nad bešikom. Sećam se da sam povraćala i da je bilo krvi na podu", rekla je ona.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

Depov tim je tvrdio da su glumičine priče o zlostavljanju evoluirale sa novim i zgodnim detaljima i da planiraju da razotkriju njene laži tokom unakrsnog ispitivanja.

Amber je navela da je Džoni bio izuzetno posesivan, da je optuživao da spava sa Edi Redmejn i da je bio izuzetno uznemiren zbog Bilija Boba Torntona, sa kojim je godinu dana pre tog incidenta imala saradnju.

Osim toga, ispričala je da je Dep zavisnik i da je uzimao 8-10 tableta MDMA.

"Potvrdio je da je uzeo taj iznos i da može da uzme toliko- 8 ili 10. Umeo je da zove svog agenta, zatim nekoliko drugih ljudi i da viče na njih. Mislio je da ga potkradaju."

Osim toga navela je da je Džoni imao nekontrolisano ponašanje i da je bio izuzetno ratoboran.

foto: Jim LO SCALZO / AFP / Profimedia

"Prislonio me je na zid, snažno me udario, udarila sam glavom. Ovo je zid pored čajne kuhinje. Bio je tu i frižider i sećam se da me je udarao o njega. Sećam se da sam ga odgurnula od sebe. Nazivao me pogrdnim imenima, stiskao mi je vrat. Postalo je stvarno gadno. Govorio je da me niko ne voli i da su ga svi upozoravali na mene i da bi voleo da se nikada nije oženio sa mnom. Da me niko nije voleo. U nekom trenutku sam ga gurnula, a zatim je on mene odgurnuo nazad. Rekao je: Hoćeš li da ideš devojčice?"

Amber je opisala i brojne psihičke torture, između ostalog i to kako je zaplašio razbijanjem flaša o pod.

"Bilo je kao da se prekidač, ne znam da li me je udario, spustilo me je na zemlju. Dok sam se podigao sa poda, on je imao flašu u ruci, bacio ju je na mene, i promašio. Imao je razbijenu bocu uz moje lice, područje vrata i rekao mi je da će da mi izreže lice. Bilo je zastrašujuće."

Amber je, takođe, opisala i momente seksualnog zlostavljanja.

foto: Profimedia

"Držao je moje grudi u rukama, spavaćica mi je bila potpuno strgnuta, bila sam gola. Bacao me je okolo, vrištao je na mene kako me je**no mrzi, kako sam mu uništila život. Jednom prilikom je zvadio penis iz pantalona i počeo da pokušava da piški ispred kuće govoreći da ima još poruka za mene. Njegovo obezbeđenje me je pogledalo i nasmejalo se."

Amber je pored svih ovih jezivih scena izjavila i kako je Džoni već na početku njihovog braka bio neveran i kako je slao poruke drugoj ženi.

Herd je na sudu rekao da je nakon što je sleteo u Los Anđeles sa venčanja na Bahamima, sutradan otišao kod ove žene sa kojom je imao seksualni odnos.

foto: Profimedia

"Bila sam besna, odmah sam se suočila sa njim zbog toga. U tom trenutku me nije bilo briga da li bi me ubio. Nije me bilo briga ni za šta. povredio me je. Sećam se da sam bila toliko ljuta na njega što me je varao i to na ovaj način, odmah posle venčanja."

Amber je tokom svađe Depa nazivala "je**nim psićem" rekavši da je on "jurio" ka njoj.

Podsetimo da je Šenon Kari forenzičkog psihologa kojeg je angažovao Džoni Dep, istakla da Amber nije pokazivala simptome PTSP-a, ali da s druge strane ima indicija da ima dva poremećaja ličnosti.

Inače, pravni tim Amber Herd je podneo zahtev za odustajanje od slučaja, ali je isti odbijen.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

00:29 FANOVI VRIŠTE U TRANSU! DŽONI DEP STIGAO U PREDSEDNIŠTVO: Evo šta je na samom početku uradio slavni holivudski šmeker!