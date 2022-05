KAD JE LAGALA ZA OVE SITNICE, O ČEMU JOŠ LAŽE?! Amber Herd optužila Džonija Depa za NASILJE, a on je RASKRINKAO! Čeka se nastavak

Suđenje po tužbi Džonija Depa protiv bivše supruge, Amber Herd, zbog klevete koje se održava u Ferfaksu u Virdžiniji, ulazi u četvrtu nedelju. Džoni traži od Amber 50 miliona dolara zbog teksta koji je objavila u The Washington Postu, u kojem je tvrdila da je žrtva porodičnog zlostavljanja. Amber je uzvratila protivtužbom u iznosu od 100 miliona dolara jer smatra da Dep svojim tužbama želi da je zastraši i ućutka, što je u Americi takođe protivzakonito.

Da bi pridobili porotu i pobedili, bivši supružnici izvukli su i ovaj put tešku artiljeriju iako se već mislilo da više nema šta da se otkrije iz njihove trogodišnje veze i braka koji je trajao jedva 15 meseci.

U ovom trenutku izgleda kao da je Dep u prednosti, ali advokat Rajan Bejker je rekao da je to samo zato što je on imao prvi priliku da govori budući da je prvi podneo tužbu. Sve to može da se izmeni u narednim nedeljama kad će se izjašnjavati Amber Herd.

foto: Profimedia

- Kad se sve sabere i oduzme, to bi mogla da bude velika prednost, jer će njena reč biti zadnja - rekao je Bejker.

Nakon što su Dep i Amber potpisali tzv. brakorazvodnu nagodbu 2017, Herd se obavezala da će ceo iznos od 7 miliona dolara koje joj je isplatio Dep, donirati u dobrotvorne svrhe. Pola svote trebalo je da ode Dečjoj bolnici u Los Anđelesu, a pola Uniji za građanske slobode - ACLU.

Međutim, u ponedeljak, 25. aprila, njihov izvršni direktor, Terens Daurti pojavio se kao Depov svedok i tvrdio da je ACLU od Amber dobio samo 1.300.000 dolara, te još 500.000 dolara od Ilona Maska, s kojim je Amber bila kratko u vezi.

Prema Daurtiju, ACLU je 2019. obavešten da Amber ima finansijskih problema i da ne može da ispuni ostatak obećanja. To svedočenje je prilično diskreditovalo Herd.

foto: Profimedia

- Ceo slučaj se zapravo odnosi na verodostojnost Amber Herd. Ako je lagala o činjenicama koje su lako proverljive, onda morate da se zapitate o čemu još laže - komentirao je novinar BBC-a koji prati suđenje.

Pol Betani je bliski Depov prijatelj i Dep je već svojevremeno rekao da je odnos između Herd i Betanija uvek bio zategnut do krajnjih granica jer je Amber bila ljubomorna na njihovo prijateljstvo.

- Smatrala ga je smetnjom našoj vezi jer je uvek htela da bude u centru pažnje i pred njim se uvek dokazivala. Jednom kad smo bili na ručku s njegovom suprugom i 18-godišnjim sinom Kaijem, mladić je hteo da ispriča neki događaj iz škole, a Herd ga je tako izvređala da je, inače smiren i pristojan dečko, ustao od stola i napustio restoran u suzama, ispričao je Dep, koji je priznao da je s Polom Betanijem znao ponekad "rekreativno" da se drogira.

foto: Profimedia

U utorak je forenzička psihološkinja, dr Šenon Kari rekla porotnicima kako veruje da Amber Herd pati od graničnog poremećaja ličnosti i histrionskog poremećaja ličnosti. Dr Kari, koju je Depov tim angažovao da sprovede psihološku procenu njegove bivše supruge, rekla je da je do svog zaključka došla nakon što je provela oko 12 sati s gospođom Herd u decembru 2021, sprovodeći testove mentalnog zdravlja i pregledavajući njenu medicinsku dokumentaciju.

- Granična ličnost bolest je nestabilnosti koju karakteriše puno ljutnje i okrutnosti prema manje moćnim ljudima i traženje pažnje. Ono je vođeno temeljnim strahom od napuštanja, pa će to očajnički pokušati da spreči - rekla je dr Kari.

Kao dokaz na sudu su preslušali nekoliko audio snimaka na kojima Amber moli Depa da je ne ostavlja. Psihološkinja je takođe rekla da je predvidljivo za takve osobe da su sklone nasilju nad partnerom.

foto: Profimedia

Međutim, psihološkinja Džesika Tejlor se usprotivila dr Kari. Rekla je da se takve dijagnoze često koriste protiv žrtava nasilja, a to je, prema njenom mišljenju, Amber Herd.

- Nisam iznenađena navodnom dijagnozom ličnosti Amber Herd jer tako pokušava da se diskredituje ona kao žrtva Depovog zlostavljanja.

Konzumacija droga i alkohola gospodina Depa bila je centralna tema dosadašnjeg suđenja. On je tvrdio da je bio čist većinu vremena dok je bio s njom u vezi i braku, nakon detoksikacije od opioidnog analgetika Oxycodonea 2014. godine.

Ali odbrana Amber Herd tvrdila je da je Dep bio sklon alkoholu i drogama uprkos njenim uzastopnim molbama da prestane s tim.

foto: Profimedia

U sredu je advokatica Elejn Bredehoft, koja zastupa Amber, pitala Depa seća li se epizode sa svog privatnog ostrva na Bahamima kad se onesvešćen srušio licem u pesak.

- Sećam se da se onesvestio na plaži, odgovorila je Tara Roberts, menadžerka koja radi na Depovom imanju na Bahamima.

Na pitanje da li se seća da je to video i Depov sin, Roberts je odgovorila da je to istina.

Bivši agent Džonija Depa, Kristijano Karino, svedočio je takođe u sredu rekavši da su optužbe Amber Herd protiv glumca imale "devastirajući učinak" na glumčev imidž i da je to uticalo i na franšizu "Pirati s Kariba", u kojoj je igrao glavnu ulogu.

- U razgovorima s čelnicima Diznija, koji je bio distributer filmova, bilo je jasno da više neće angažovati Depa. Iako nikad nismo otvoreno razgovarali o Depovom porodičnom nasilju, shvatio sam da je to glavni razlog za raskid ugovora - rekao je.

foto: Profimedia

Ovo svedočenje moglo bi da se pokaže ključnim za Depovu tužbu, jer je on i želeo da dokaže pred sudom da je upravo tekst koji je objavila Amber u The Washington Postu, iz temelja uzdrmao njegovu karijeru.

Možda manje relevantno Karinovo svedočenje o vezi Amber Herd s Ilonom Maskom, izazvalo je takođe veliku medijsku pažnju.

Govoreći o njenom raskidu s Maskom 2017. Karino se prisetio kako ju je pitao zašto je uzrujana zbog razlaza ako "nije bila zaljubljena u njega od početka".

- Rekla si mi hiljadu puta da samo ispunjavaš prazninu - napisao je Mask navodno gospođi Herd.

Svedočenje Džonija Depa uključilo je mnogo tonskih snimaka razgovora s Amber tokom njihovog zajedničkog života, a oni koji su bili u sudnici kažu da je bilo vrlo uznemirujuće slušati tako privatne razgovore koje su oboje pokušavali da drže podalje od javnosti.

foto: Profimedia

Porotnici su se naslušali gomile međusobnih uvreda, čulo se da Amber priznaje da je udarila Depa. Ali čulo se i kako Dep urla na Amber i prostački je vređa i omalovažava zbog debljine. Takođe, čuo se i snimak na kome mu ona viče da pronađe nekog drugog na kome će gasiti cigarete.

Na jednom snimku, na samom kraju njihovog braka, gospođa Herd je izazvala svog tadašnjeg supruga da izađe u javnost s tvrdnjom da je on bio taj koji je pretrpeo zlostavljanje.

- Reci svetu, Džoni. Reci im - ja, Džoni Dep, ja sam muškarac i ja sam žrtva porodičnog nasilja, provocirala ga je Herd, a on joj je odgovorio: "Da, jesam."

Dep je tokom svedočenja suočen s SMS porukom koju je poslao svom prijatelju Polu Betaniju.

foto: Profimedia

- Spalimo je. Udavimo je pre nego što je spalimo. J**** ću je da se uverim da je mrtva - napisao je Dep, ali se branio da je to bila samo šala.

- To je samo citat Montija Pajtona iz skeča o spaljivanju veštica - rekao je.

Suđenje se nastavlja u ponedeljak 2. maja i očekuje se da će se i dalje iznositi najintimniji detalji njihove veze i braka koji su trajali kraće nego što traju suđenja.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

00:29 FANOVI VRIŠTE U TRANSU! DŽONI DEP STIGAO U PREDSEDNIŠTVO: Evo šta je na samom početku uradio slavni holivudski šmeker!