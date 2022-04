DŽONI DEP NA SUDU DETALJNO OPISAO SVAĐE S BIVŠOM: Glumac otkrio kako je njen IZMET završio na njegovoj strani kreveta! Užas!

Sudski proces između bivših supružnika Džonija Depa i Amber Herd se nastavlja. Porota je na suđenju imala prilike da čuje audio snimke Depa i Herd kako raspravljaju o tuči koja se ranije dogodila. Na snimku se čuje Dep kako navodi da ga je Amber udarila vratima kupatila u glavu. Čini se da je snimke napravio sam Dep. Bio je to prvi put da se na suđenju čuo Amberin glas, s obzirom na to da bi ona trebalo svedoči kasnije.

Na jednom snimku Herd govori Depu: "Nisam te udarila. Žao mi je što te nisam pošteno ošamarila. Pljusnula sam te, nisam te udarila šakom."

"Nemoj mi govoriti o tome kakav je osećaj kad te neko udari šakom", odgovara joj Dep.

"Prisustvovao si u puno svađa, već duže vreme si u tome. Nisi dobio udarac. Lupila sam te. Žao mi je što sam to uradila, ali nisam te udarila. Nisam te je**no udarila. Ne znam kakav je bio pokret moje ruke. Dobro si. Nisam te povredila, nisam te udarila, lupila sam te. Ne sedim ovde i pravim farsu od toga. Koja si ti je**na beba", odgovorila mu je Herd, pa nastavila: "Ti si takva beba! Je**no odrasti, Džoni."

foto: Profimedia

Kada joj je Dep odgovorio da je to bio fizički napad, Herd je rekla: "Jesam, fizički sam te napala."

Sudu je pušten još jedan audio snimak na kome se čuje kako ga Herd naziva "je**nim smećem". "Zašto ne odje**. Puši si k***, škrto staro go*no!"

Osvrnula se i na Depovog sina Džeka, sarkastično izjavivši: "Nadam se da će Džeka očuh bolje naučiti kako da bude pravi muškarac jer tebi to tako dobro ide."

Takođe se moglo čuti kako Dep govori da ga je Herd vratima kupatila udarila u glavu. "Bio si uzrujan zbog toga što sam bila na Ambienu, puno se toga događalo", odgovorila je Herd.

Bacala lonce i tiganje na njega, on se krio u kupatilu

U drugom delu snimka Dep spominje incident koji se odvio dok su živeli u Australiji, a on je otišao u najmanje pet kupatila i dve spavaće sobe.

"Bežiš od rešenja. Ne možemo da rešimo stvar ako ti bežiš u kupatilo!", ljutito mu poručuje Amber, na šta Dep odgovara: "Ni bokser ne može da odradi 12 rundi bez pauze."

Kasnije se u raspravi požalio da je Herd bacala "je**ne lonce na njega". "To je drugo, samo zato što sam bacila lonce i tiganje na tebe, ne znači da možeš da dođeš i kucaš na vrata", odgovara Herd.

foto: Profimedia

"Čini se da me smatraš kukavicom", rekao joj je Dep.

Tokom suđenja, Dep je izjavio: "Ono što ste upravo mogli da čujete je agresivan ton i stav gospođice Herd, kao i njena potreba za konstantnom svađom. Ne znam da li je to bila potreba za pažnjom. Ali to je zvuk na koji sam se ja već jako navikao, na prepirke, podizanje glasa kako bih uopšte mogao da kažem šta mislim o celoj situaciji."

Udarila ga vratima kupatila u glavu

Ispričao je i kako je, dok je živeo s njom u Los Anđelesu, Herd došla i lupala mu na vrata. "Došla je da lupa na vrata, nisam joj odgovorio. Tuširao sam se, nisam više hteo da se bavim tim sarkastičnim, ponižavajućim, agresivnim, nasilnim, toksičnim pljuvanjem. Nastavila je da lupa po vratima, a kad sam konačno izašao ispod tuša, otvorio sam vrata kupatila otprilike toliko (rukom je pokazao mali prostor, op.a.) da bih mogao dobro da pridržim vrata u slučaju da pokuša da mi upadne unutra. I bio sam u pravu, ona je upravo to učinila. Svom težinom je gurala vrata pokušavajući da uđe, a ja sam gurao s druge strane jer nisam hteo da je pustim unutra", ispričao je Dep, pa nastavio:

"Kad su se vrata zamalo zatvorila do kraja, vrisnula je od bola: "Jao, moji nožni prsti", pa sam u toj sekundi pomislio da joj je noga možda zapela ispod vrata. Mislio sam da se povredila, pa sam kleknuo da pogledam. Kad sam kleknuo, udarila me je vratima kupatila u glavu. Bio sam potpuno zatečen tim užasnim potezom, pa sam ustao. U tom trenutku vrata su bila otvorena, ustao sam i rekao: 'Šta je to bilo?' A njen sledeći potez bio je udarac, udarila me u vilicu."

foto: Profimedia

Slomljeni nos

Dep je govorio i o drugom incidentu u kojem je Amber slomila nos. "Išao sam u svoju kancelariju. Počela je divljački da me udara u potiljak, po jednoj strani moje glave. I to svime što je mogla da dohvati. Pokušao sam da izbegnem taj napad", rekao je Dep, a zatim je ustao i odglumio tu scenu.

"Prošao sam polusprat kuće i dok sam se približavao vratima, dobio sam iznenadni udarac s leđa. Prvobitni instinkt bio mi je da se sagnem i pokrijem po glavi. Štitio sam svoje lice, ali ona je mahnito zamahnula rukama. Podigao sam ruke i uspeo da je dohvatim u medveđi zagrljaj samo da je sprečim da me više ne udara", rekao je glumac.

U tom trenutku Herd je optužila Depa da ju je udario glavom i rekla: "Bravo, Džoni, slomio si mi nos." Dep je zatim negirao da ju je udario glavom i rekao da je to bio slučajni kontakt. Herd mu je nakon toga pokazala krvavu maramicu, a kad je išao da proveri u kanti za smeće, shvatio je da je to bio lak za nokte, prema njegovim rečima.

Takvih situacija je bilo još. Kada su u decembru 2015. boravili na Depovom privatnom ostrvu na Bahamima s ćerkom Lili Rouz, Amber je navodno Depu bacila limenku u glavu. "Svađa je eskalirala i ona se jednostavno sagnula po limenku i bacila mi je u lice. Pogodila me je u nos i čelo. To je, boga mi, bolelo", rekao je Dep.

Amberin 30. rođendan

Kada je trebalo da se održi proslava Amberinog 30. rođendana, Dep je dva sata kasnio zbog sastanka s računovođama na kome je raspravljao o šokantnom stanju svojih finansija. Tako je tokom te večere bio hladan prema njoj zbog finansijskih problema, a kada je kasnije Amber pokušala da se posvađa s njim, otišao je u krevet.

foto: Profimedia

"Gospođa Herd je ušla u spavaću sobu dok sam ja ležao na svojoj strani kreveta i čitao. Još uvek je prigovarala zbog svih nepravdi koje sam joj učinio tog dana, rekla mi je da sam nepouzdan i da sam užasna osoba. Uopšte se nisam verbalno angažovao u toj raspravi. Nisam trzao na njene prigovore, pa je ustala s kreveta, obišla ga i nekoliko puta me udarila u lice, glavu i vrat s bilo čime što je mogla dohvatiti. Ustao sam iz kreveta, uhvatio je za ramena, stavio je na krevet i rekao da odlazim i da ne pokušava da me zaustavi. Odlazim. Ona je tad ustala s kreveta i bacila se na mene na vratima naše spavaće sobe. Pitao sam je šta želi da uradi, da li želi da me ponovo udari. Rekao sam - hajde, udari me. I BAM. Želiš li još jedan? BAM. Dvaput me udarila. Dobro, sada si valjda završila. Uhvatio sam je za ramena, otpratio do kreveta i rekao joj da me ne prati jer odlazim."

Tada je napustio njihov dom i otišao u svoju drugu kuću, a bilo je 4.30 ujutru.

Slučaj "fekalije"

Ispričao je i da je planirao da se vrati i pokupi neke svoje stvari dok Herd nije bila kod kuće, ali njegov telohranitelj mu je rekao da to ne radi.

"Dobio sam neke informacije koje su bile apsurdne, groteskne i okrutne. Pokazao mi je fotografiju na svom telefonu i tada sam video u čemu je problem. To je bila fotografija našeg kreveta, a na mojoj strani kreveta stajale su ljudske fekalije, pa sam shvatio zašto me je upozorio da nije dobar trenutak da odem tamo. Moja prva reakcija na to bila je da sam se nasmejao. To je bilo tako bizarno i groteskno, da sam mogao samo da se nasmejem, tako da tog dana nisam otišao po stvari", ispričao je Dep.

Otkrio je i da je 21. maja 2016. godine posljednji put video Herd pre njihovog razvoda, a ona je tada spomenula incident s fekalijama.

foto: Profimedia

"Pokušala je da okrivi pse za to. Psi su jorkiji, svaki ima oko 4 kilograma. Fotografija koju sam video, a živeo sam s tim psima dugo godina, živela je i Hilda Vargas, žena koja je uz mene već više od 30 godina i koja je to fotografisala. Poznavala je te pse jednako dobro kao i ja i znala da je da to nisu oni uradili", rekao je Dep.

Poslednji susret

Dep je izjavio da je Herd izmislila tvrdnje o tome da ju je on udario.

"Išao sam prema kuhinji kad je iznenada u kuću utrčala Amberina prijateljica, Roki Penington, i počela da viče - 'Ostavi je na miru, Džoni!' Stajao sam pored frižidera, bio sam udaljen nekih šest metara. Ona je sedela na kauču, a onda je počelo vrištanje. Ja sam udaljen šest metara od nje, a ona tamo ima Roki koja joj drži leđa. 'Prestani da me udaraš, Džoni' - vrištala je svojim najboljim uzrujanim glasom. 'Prestani da me udaraš.' Tada su moji telohranitelji, Džeri Džadž i Šon Bet ušli u prostoriju. Herd je rekla da je to zadnji put da sam je udario, poslednji put da sam joj to ikada uradio. Dok sam ja udaljen od nje dobrih šest metara", rekao je Dep.

Njegove izjave su nastavak jučerašnjeg svedočenja pred sedmeročlanom porotom kada je izjavio da su Herdine optužbe za porodično nasilje protiv njega neistinite.

Dep je u utorak rekao da je odrastao uz majku koju je opisao kao prilično nasilnu i prilično okrutnu.

"Braća, sestre i ja u svom domu nikada nismo osećali sigurnost. Jedino što smo mogli da uradimo je, zapravo, da pokušamo da se 'povučemo' s prve linije fronta'", rekao je glumac.

foto: Profimedia

Jedan od advokata u sredu je Depa upitao zbog čega je ostao s Amber Herd ako ga je, kako tvrdi, zlostavljala.

"Siguran sam da je to na neki način povezano s činjenicom da je moj otac ostao u domu pošto bi ga moja majka pretukla", odgovorio je Dep.

Uprkos navodnom zlostavljanju, Dep je kazao kako se bojao da će Herd pokušati da počini samoubistvo poput njegove majke nakon što ju je njegov otac napustio.

"Nisam želeo da joj slomim srce. Kad je otac otišao, moja majka je pokušala da se ubije. Bila je to direktna posledica očevog odlaska.Ta slika je ostala u mojoj glavi", kazao je, dodavši da bi ga Herd zaustavljala svaki put kad je želeo da je napusti, govoreći mu da će bez njega umreti.

"Gospođa Herd je nekoliko puta spominjala samoubistvo, a toga sam se bojao. Nekoliko puta me je, kad sam pokušao da je napustim, zaustavila vrišteći da ne može da živi bez mene".

Herd još uvek nije odgovorila na najnovije optužbe koje su iznesene protiv nje.

Dep ju je tužio za klevetu zbog članka koji je 2018. godine napisala za Washington Post u kojem iznosi svoja iskustva s porodičnim nasiljem. Premda nije spomenula Depa imenom, raniji događaji su ukazivali na to da piše o njemu.

