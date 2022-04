POČINJALO BI ŠAMAROM, A ZAVRŠAVALO SE GAĐANJEM ČAŠOM U GLAVU: Nastavljeno MARATONSKO SVEDOČENJE Džonija Depa o braku s Amber Herd

Džoni Dep je u sredu, 20. aprila, nastavio sa svedočenjem na sudu protiv bivše supruge, Amber Herd. Glumac se u jučerašnjem izlaganju dotakao početaka s Amber, a zatim i objasnio kada je njihov odnos počeo da se pogoršava i kada je bivša supruga, prema njegovim rečima, počela s psihičkim maltretiranjem. Govorio je o njenoj i svojoj porodici, te o korišćenju opijata za smirenje.

Kao i prethodnog dana, nastavio je u sličnom tonu. Ispričao je zbog čega je ostao u braku s Herd i kako je i kada krenula fizički da ga zlostavlja, piše Daily Mail.

Na suđenju vrednom 100 miliona dolara Dep je priznao kako je s Herd ostao u braku i nakon zlostavljanja zbog straha da će počiniti samoubistvo kao što je to pokušala njegova majka kada ih je otac napustio.

- Nisam hteo da joj slomim srce. Kada je moj otac otišao, moja mama je pokušala da se ubije. Znao sam da to što sam video je bila posledica njegovog odlaska - rekao je na sudu glumac.

- Gospođica Herd je u nekoliko navrata pominjala samoubistvo, tako da je i to postao nekakav faktor. Ta misao stajala je negde u mojoj glavi i ja sam se bojao - ispričao je, pa dodao:

- Kada god sam pokušao da je ostavim, zaustavila bi me u liftu, gde je bilo obezbeđenje, pa plakala i vrištala da ne može da živi bez mene i da će umreti.

Uz to, Dep je naveo i kako ga je bivša supruga pratila ukoliko bi otišao od nje, te dolazila na njegove posede i vrištala u bilo koje doba noći i dana. Kako kaže, pokušao je da joj pomogne, ali nije uspeo.

- Amber Herd koju sam znao prvu godinu i po nije bila moj protivnik. Ona je to postala. Šta god sam uradio, nije joj odgovaralo, nije to prihvatala - istakao je glumac, nakon čega se dotakao i opasnih svađa u kojima je, kaže, Amber bila nasilna.

Naime, supružnici su na sudu priložili niz dokaznih materijala, među njima su fotografije posledica fizičkog zlostavljanja, ali i preteće poruke.

- Ako bih slučajno ostao i počeo da se svađam s njom, to bi zasigurno eskaliralo u nasilje. Amber bi jednostavno poludela. Započinjalo je sa šamarom, guranjem, bacanjem daljinskog meni u glavu ili čaše vina meni u lice - rekao je Dep.

Zvezda "Pirata s Kariba" zatim je priznao da je postojao deo njegovih ličnih iskustava koje je podelio s Herd, a da je ona to iskoristila kao oružje protiv njega, pogotovo kada je bila reč o deci.

Kako je opisao na sudu, bivša supruga napadala ga je da nije dobar otac i da ne zna da bude roditelj svojoj deci.

- Prva ambicija koju sam imao nakon što sam dobio prvo dete bila je da budem najbolji otac koji mogu biti. Nisam mogao da razumem kako sam u 52. godini mogao biti kriv za sve - dodao je glumac i nastavio s nizom uvreda koje mu je izrekla Amber, pa zaključio da je jednostavno to bilo previše i da on to nije mogao da podnese.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

